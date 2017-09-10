На Большевистской установили надземный переход





Установка надземного перехода велась всю минувшую ночь

В Новосибирске на улице Большевистской в ночь на 10 сентября установили крытый надземный пешеходный переход.





Переход понадобился для создания транспортно-пересадочного узла в районе станции метро «Речной вокзал». Старый подземный переход в дни массовых мероприятий работает на пределе своей пропускной способности, пояснили в пресс-службе мэрии Новосибирска.





«В непосредственной близости к пересадочному сосредоточены все виды надземного транспорта — метро, пригородные электрички, трамваи, троллейбусы, а также городские и пригородные автобусы и маршрутные такси. Это формирует огромный пассажиропоток и пешеходный трафик (до 56 тысяч человек в выходные и до 150 тысяч человек в праздничные дни), для которого в настоящее время отсутствует необходимая инфраструктура», — подчеркнули в мэрии.





Монтаж перехода занял практически 12 часов





Новый транспортно-пересадочный узел возводить будут в несколько этапов — закончится всё в апреле следующего года. К этому времени там появятся новая остановка, торговый центр и терминал ожидания.