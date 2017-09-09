На Дуси Ковальчук произошло ДТП с тремя автомобилями





ДТП произошло возле дома № 179/3

На Дуси Ковальчук кроссовер Hyundai Tuscon влетел в припаркованный ВАЗ-2108. От удара капот иномарки оказался под правой стороной отечественной машины, которая, в свою очередь, облокотилась на стоящую рядом Toyota Gaia.





«Сам момент удара не увидел, но там понято, что ВАЗ кто-то подрезал, — уверен читатель НГС.НОВОСТИ, — видел только, как иномарка влетела в припаркованные машины».





Очевидец рассказал, что в ДТП никто серьёзно не пострадал. На месте работали сотрудники полиции, пожарной бригады и «скорой помощи».





Эта не первая массовая авария за этот день — в третьем часу ночи водитель «семёрки», выезжая из двора, ударил несколько припаркованных машин, после чего, разворачиваясь в другую сторону, врезался в стоящую машину «скорой помощи» и проезжающий автомобиль пожарной бригады.