Красавицы на инвалидных колясках пролетели над Бердском


Участницы конкурса «Мисс интеграция»
Участницы конкурса «Мисс интеграция»

9 сентября на аэродроме в Бердске участницы международного конкурса красоты для девушек на колясках «Мисс Интеграция-2017» совершили полеты на параплане. 


В конкурсе приняли участие 17 девушек, взмыть в небо решились 7 из них. «Четыре девочки уехали по домам, одна отказалась, семеро согласились», — пояснил НГС.НОВОСТИ организатор, известный инструктор парапланерного клуба «Вектор-Новосибирск» Александр Орлов.


С прошлого года, когда 10-минутный полёт на параплане в инвалидной коляске совершила Ольга Стволова, осталась инвалидная коляска с отработанной схемой взлёта и приземления. 


Момент полёта
Момент полёта


«Девчонки подъезжали к нам на своих колясках к месту старта, — рассказывает Орлов. — Пересаживались в нашу коляску, и все так летали на одной коляске». Поскольку от человека, сидящего в коляске, ничего не зависит, то организаторы поставили девушкам одну задачу — сидеть и не мешать. 


Перед взлётом
Перед взлётом


«Девчонки довольные, у них куча эмоций, — продолжает Александр. — Сказали, что у них была абстрактная мечта полетать, но они думали, что эта мечта никогда не сбудется». 

 

Почитайте репортаж НГС.НОВОСТИ с конкурса «Мисс интерграция-2016» — там девушки поделились историями своей жизни.

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