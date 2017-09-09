«Серёга, ты что творишь»: на Лежена водитель «семёрки» врезался в припаркованные автомобили





Виновник массового ДТП бросил машину на Кошурникова

В ночь на 9 сентября водитель «семёрки», выезжая из двора, ударил несколько припаркованных машин, после чего, разворачиваясь в другую сторону, врезался в стоящую машину «скорой помощи» и проезжающий автомобиль пожарной бригады.





ДТП произошло примерно в 2:20. «Припарковался, зашёл домой, и тут звук — выглядываю в окно, несётся машина, — рассказал местный житель Михаил Бахарев. — Она сначала врезалась в машины, которые вдоль дома стояли, потом поехала дальше. Там стояла реанимация и ехала "пожарка". Получилось, что на повороте стоит "скорая" и "пожарка". Так эта машина и в ту и в другую врезалась, протиснулась между ними и дальше поехала».





Авария произошла в тот самый момент, когда пожарные пытались потушить горящий гаражный комплекс на Лежена.





По словам очевидца, в машине виновника ДТП находилось несколько человек, один из которых кричал: «Серёга, ты что делаешь!». В ту же ночь Михаил обнаружил автомобиль виновника ДТП, брошенный на Кошурникова.





Оперативно получить комментарии в пресс-службе ГИБДД по городу корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось.





А вечером 8 сентября на трассе Академгородок – Кольцово произошло другое страшное ДТП — столкнулись автомобили Honda Accord и Nissan Primera.