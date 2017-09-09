Новосибирцы нарисовали на гараже Академгородка граффити с черепами обезьяны


Янина Болдырева
Янина Болдырева

В Академгородке появилось граффити о палеогенетике — его нарисовали за две недели.


Рисунок появился 8 сентября на здании гаража СО РАН по адресу Терешковой, 19 в рамках фестиваля «Графит науки». По подсчётам организаторов, над граффити работали порядка 56 волонтёров. 


«У нас нет пока названия для росписи, — рассказала НГС.НОВОСТИ автор эскиза Янина Болдырева. — Моя работа — про миграцию, связь искусства и культуры во времени. Во все времена люди делали культуру, и это их объединяет. А вообще тут надо рассказывать предметно. Например, у нас есть петроглифы, которые оставляли древние люди. Или череп человекообразной обезьяны — это про начало становление человека. Чёрные линии рядом — следы распространения миграции различных генов». 


Рисунок появился на стене гаража СО РАН
Рисунок появился на стене гаража СО РАН


Янина пояснила, что часть стены была ровной, поэтому её не пришлось штукатурить во время покраски. Но в нескольких местах были изъяны, и на то, чтобы их выправить, ушло несколько мешков цементной штукатурки. На сами граффити понадобилось порядка 87 литров краски. 


Волонтёры работают над граффити 
Волонтёры работают над граффити 


Всего в рамках фестиваля на стенах в Академгородке появится около десятка рисунков на научную тематику. Из уже готовых работ — рисунок «Доместикация лис» на стене общежития НГУ на улице Пирогова, 8 и граффити с хромосомами на ТЦ на улице Ильича. 

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