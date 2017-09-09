Новосибирцы нарисовали на гараже Академгородка граффити с черепами обезьяны





Янина Болдырева

В Академгородке появилось граффити о палеогенетике — его нарисовали за две недели.







Рисунок появился 8 сентября на здании гаража СО РАН по адресу Терешковой, 19 в рамках фестиваля «Графит науки». По подсчётам организаторов, над граффити работали порядка 56 волонтёров.





«У нас нет пока названия для росписи, — рассказала НГС.НОВОСТИ автор эскиза Янина Болдырева. — Моя работа — про миграцию, связь искусства и культуры во времени. Во все времена люди делали культуру, и это их объединяет. А вообще тут надо рассказывать предметно. Например, у нас есть петроглифы, которые оставляли древние люди. Или череп человекообразной обезьяны — это про начало становление человека. Чёрные линии рядом — следы распространения миграции различных генов».





Рисунок появился на стене гаража СО РАН





Янина пояснила, что часть стены была ровной, поэтому её не пришлось штукатурить во время покраски. Но в нескольких местах были изъяны, и на то, чтобы их выправить, ушло несколько мешков цементной штукатурки. На сами граффити понадобилось порядка 87 литров краски.







Волонтёры работают над граффити





Всего в рамках фестиваля на стенах в Академгородке появится около десятка рисунков на научную тематику. Из уже готовых работ — рисунок «Доместикация лис» на стене общежития НГУ на улице Пирогова, 8 и граффити с хромосомами на ТЦ на улице Ильича.