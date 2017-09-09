«Клоуны, идите домой»: новосибирцы протестуют против променада на Ленина





Сибиряки недовольны пешеходной зоной на Ленина

Сегодня, 9 сентября, в районе 12 дня новосибирцы вышли с одиночными пикетами против пешеходной улицы Ленина.





Людей с плакатами можно было увидеть в районе «Победы», несколько человек встали на перекрёстке улиц Советской и Чаплыгина. «История нашего противостояния против пешеходной улицы, они давнишние, — рассказал НГС.НОВОСТИ один из участников одиночного пикета, общественник Алексей Носов. — Я предлагал людям выйти на пикет в эту субботу, подал уведомление, но мэрия отказала. Решил выйти с одиночным пикетом — а тут вот какое зрелище».





Жители центра жалуются на шум и грязь





Носов подчеркнул, что заранее выйти на улицы с пикетами собравшиеся не договаривались, это было спонтанное решение. По наблюдению активиста, в этот день на улицу с плакатами вышло более пяти человек.







На Ленина почти каждые выходные проходят разные фестивали





Ранее власти заявили, что каждые выходные до 17 сентября на пешеходной улице Ленина будут устраивать разные фестивали. Но далеко не всем жителям улицы Ленина это нравится.

