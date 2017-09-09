Новосибирцы спасли подстреленного лебедя из Бийска





За здоровьем лебедя-кликуна следят специалисты

В ночь на 8 сентября в Новосибирск привезли раненого лебедя-кликуна.





В птицу стреляли — у неё была дробь в левом крыле и в левой лапе. «Люди нашли на своём участке молоденького подстреленного лебедёнка, принесли в зоозащитную организацию, — рассказала НГС.НОВОСТИ волонтёр центра реабилитации хищных птиц Ульяна Бакшеева. — К нам в центр привезли ночью, нужно было оказать срочную помощь».





Пулю из крыла птицы уже достали, вскоре ей предстоит ещё одна операция — на этот раз дробь будут доставать из лапы. «Как только будет изъята пуля и птицу чуть-чуть откормим, мы её отправим в заповедник. Какой — пока подыскиваем», — пояснила Ульяна.





Лебедь-кликун — довольно распространённая птица, в Финляндии она является национальным символом. Своё название лебедь получил за громкие, трубные крики, особенно часто издаваемые в полёте. Питается растениями и мелкими животными.





Центр реабилитации хищных птиц часто делится историями своих подопечных. Например, в июле дачница нашла птенца черного коршуна возле участка под Новосибирском — и принесла волонтёрам.