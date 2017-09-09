Дорожные работы собрали пробку на Гусинобродском шоссе


Пробка на Гусинобродском шоссе 
Пробка на Гусинобродском шоссе 

В обед 9 сентября на Гусинобродском шоссе образовался затор из-за ремонтных работ. Пробка начинается от остановки «Улица Толбухина». 


Согласно информации Яндекс.Пробки, в это время на шоссе ведутся ремонтные работы. «Дикая пробка при выезде из города, — сообщил в редакцию читатель НГС.НОВОСТИ Александр. — Настроение у многих испорчено. Дорожные глупые работы в субботу». 


По информации Яндекс.Пробки, около 13:00 затор в сторону села Плотниково растянулся от остановки «Улица Толбухина» до ПАТП-9. Машины движутся со скоростью 7 км/ч. Следом идёт пробка от остановки «Кладбище», она заканчивается в районе Болотной улицы — скорость движения составляет 5 км/ч. Дорожные работы отмечены на карте в районе Гусинобродского кладбища. 


Дорожные работы собрали пробку на Гусинобродском шоссе


Напомним, вечером 7 сентября на дорогах Новосибирска возникли огромные заторы — сервис Яндекс.Пробки оценил их в максимальные 10 баллов. 

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