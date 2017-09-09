Дорожные работы собрали пробку на Гусинобродском шоссе





Пробка на Гусинобродском шоссе

В обед 9 сентября на Гусинобродском шоссе образовался затор из-за ремонтных работ. Пробка начинается от остановки «Улица Толбухина».





Согласно информации Яндекс.Пробки, в это время на шоссе ведутся ремонтные работы. «Дикая пробка при выезде из города, — сообщил в редакцию читатель НГС.НОВОСТИ Александр. — Настроение у многих испорчено. Дорожные глупые работы в субботу».





По информации Яндекс.Пробки, около 13:00 затор в сторону села Плотниково растянулся от остановки «Улица Толбухина» до ПАТП-9. Машины движутся со скоростью 7 км/ч. Следом идёт пробка от остановки «Кладбище», она заканчивается в районе Болотной улицы — скорость движения составляет 5 км/ч. Дорожные работы отмечены на карте в районе Гусинобродского кладбища.









Напомним, вечером 7 сентября на дорогах Новосибирска возникли огромные заторы — сервис Яндекс.Пробки оценил их в максимальные 10 баллов.