На «Октябрьской» 10-летний мальчик попал под машину и оказался в больнице


Мальчик шёл через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
Мальчик шёл через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу

8 сентября примерно в 22:30 ребёнок попал под машину «Тойота Королла Спасио», когда переходил дорогу по переходу вместе со своей 18-летней сестрой. 


За рулём автомобиля находился 23-летний новосибирец.  «Ребёнок находится в медицинском учреждении, — пояснили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Идут проверки. Но предварительно виноват водитель малоопытный, у которого стаж вождения менее года». 


Инцидент произошёл недалеко от станции метро «Октябрьская». Автомобиль двигался по Кирова в сторону Садовой и при повороте на Шевченко наехал на ребёнка. 


Похожее ДТП произошло несколько дней назад в Академгородке — переходивший дорогу школьник угодил под «Хонду» на «зебре». 

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