На «Октябрьской» 10-летний мальчик попал под машину и оказался в больнице





Мальчик шёл через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу

8 сентября примерно в 22:30 ребёнок попал под машину «Тойота Королла Спасио», когда переходил дорогу по переходу вместе со своей 18-летней сестрой.





За рулём автомобиля находился 23-летний новосибирец. «Ребёнок находится в медицинском учреждении, — пояснили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Идут проверки. Но предварительно виноват водитель малоопытный, у которого стаж вождения менее года».





Инцидент произошёл недалеко от станции метро «Октябрьская». Автомобиль двигался по Кирова в сторону Садовой и при повороте на Шевченко наехал на ребёнка.







Похожее ДТП произошло несколько дней назад в Академгородке — переходивший дорогу школьник угодил под «Хонду» на «зебре».