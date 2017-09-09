На «Октябрьской» 10-летний мальчик попал под машину и оказался в больнице
8 сентября примерно в 22:30 ребёнок попал под машину «Тойота Королла Спасио», когда переходил дорогу по переходу вместе со своей 18-летней сестрой.
За рулём автомобиля находился 23-летний новосибирец. «Ребёнок находится в медицинском учреждении, — пояснили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Идут проверки. Но предварительно виноват водитель малоопытный, у которого стаж вождения менее года».
Инцидент произошёл недалеко от станции метро «Октябрьская». Автомобиль двигался по Кирова в сторону Садовой и при повороте на Шевченко наехал на ребёнка.
Похожее ДТП произошло несколько дней назад в Академгородке — переходивший дорогу школьник угодил под «Хонду» на «зебре».
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Алёна Истомина
Фото Татьяны Фатеевой