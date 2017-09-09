На Богдашке кусок водосточный трубы упал на автомобиль





Водосточная труба упала на капот автомобиля

8 сентября примерно в 16:30 в жилом доме № 9 по адресу 1-й переулок Краснодонский отвалился кусок уличной водосточной трубы, прикреплённой к стене дома.







По словам очевидцев, отвалившаяся труба ударилась об капот автомобиля, отскочила от машины и упала на землю. «Мы с семьёй только зашли в подъезд, услышали сильный грохот, выглянули в окно, и там лежала эта труба, — рассказала НГС.НОВОСТИ жительница дома Валерия Ан. — Просто шок был. Мы же только что были там. И труба упала».





Минут через 40 подошла хозяйка автомобиля, которая вызвала полицию и сотрудников ЖЭУ, чтобы зафиксировать факт падения трубы.





Отвалившаяся труба около 7-8 метров в длину





«У нас в этом доме просто с определённой периодичностью что-то да падает, — вздыхает Валерия. — Многострадальный дом у нас».





Получить оперативно комментарий у управляющей компании дома корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось.





Совсем недавно произошёл похожий случай в ТЭЦ-3 в Ленинском районе города, но там всё закончилось трагедией — 55-летнего слесаря Юрия Бодыля насмерть придавило трубами.