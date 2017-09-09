На Богдашке кусок водосточный трубы упал на автомобиль
8 сентября примерно в 16:30 в жилом доме
По словам очевидцев, отвалившаяся труба ударилась об капот автомобиля, отскочила от машины и упала на землю. «Мы с семьёй только зашли в подъезд, услышали сильный грохот, выглянули в окно, и там лежала эта труба, — рассказала НГС.НОВОСТИ жительница дома Валерия Ан. — Просто шок был. Мы же только что были там. И труба упала».
Минут через 40 подошла хозяйка автомобиля, которая вызвала полицию и сотрудников ЖЭУ, чтобы зафиксировать факт падения трубы.
«У нас в этом доме просто с определённой периодичностью что-то да падает, — вздыхает Валерия. — Многострадальный дом у нас».
Получить оперативно комментарий у управляющей компании дома корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось.
Совсем недавно произошёл похожий случай в ТЭЦ-3 в Ленинском районе города, но там всё закончилось трагедией — 55-летнего слесаря Юрия Бодыля насмерть придавило трубами.
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Алёна Истомина
Фото предоставлены Валерией Ан