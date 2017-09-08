Немцы сделали новый огромный BMW X7

BMW перед премьерой на автосалоне во Франкфурте раскрыла внешний вид нового кроссовера X7. Он на 11 сантиметров длиннее и на 8 сантиметров шире знаменитого X5, которому уже более 17 лет от роду.


"В салоне машины шесть мест, каждое кресло настраивается индивидуально. Приборная панель реализована экраном диагональю 12,3 дюйма, который объединен с сенсорным дисплеем мультимедийной системы", — рассказывают в компании.


В экстерьере машины ноздри стали ещё больше, вертикальные жабры — ещё вертикальней, а фары —  ещё уже и злее.


Продажи машины ожидаются в 2018 году.


Немцы сделали новый огромный BMW X7 (фото)


Немцы сделали новый огромный BMW X7 (фото)


Немцы сделали новый огромный BMW X7 (фото)


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