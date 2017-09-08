На улице Адриена Лежена загорелся гаражный комплекс





Пожар случился около 23:30

Ночью 8 сентября на улице Адриена Лежена в Дзержинском районе Новосибирска загорелся гаражный комплекс. По словам очевидцев, огонь полностью охватил здание, на месте слышны хлопки.





«Были взрывы. Ощущение, что газовые баллоны. Сначала загорелось возле ЖК "Камелот", как я поняла, это гаражный комплекс», — сообщает очевидец.





«Мы заметили в районе получаса назад. Но началось, наверное, раньше. Слышали шум — думали, дождь идет. А когда выглянули в окно, то увидели пожар. Сейчас пожарные вскрывают крышу у пристройки. Это всё происходит прямо под моим балконом», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ Наталья, жительница дома № 9/3 на улице Адриена Лежена.





Жильцов близлежащих домов разбудили звуки сирен





«Мы уже спали, когда услышали сирены пожарных машин. Машины еще прибывают, и кареты "скорой помощи" тоже. Загорелось что-то поблизости от гаражного комплекса, кажется, киоск. Были взрывы, непонятно, то ли машины, то ли газовые баллоны», — рассказывает живущая неподалёку Александра Дягилева.







По словам очевидцев, на место пожара прибыло больше 5 пожарных машин





Получить оперативную информацию в ГУ МЧС России по Новосибирской области не удалось.





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