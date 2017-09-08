На улице Адриена Лежена загорелся гаражный комплекс


Пожар случился около 23:30
Пожар случился около 23:30

Ночью 8 сентября на улице Адриена Лежена в Дзержинском районе Новосибирска загорелся гаражный комплекс. По словам очевидцев, огонь полностью охватил здание, на месте слышны хлопки. 


«Были взрывы. Ощущение, что газовые баллоны. Сначала загорелось возле ЖК "Камелот", как я поняла, это гаражный комплекс», — сообщает очевидец.


«Мы заметили в районе получаса назад. Но началось, наверное, раньше. Слышали шум — думали, дождь идет. А когда выглянули в окно, то увидели пожар. Сейчас пожарные вскрывают крышу у пристройки. Это всё происходит прямо под моим балконом», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ Наталья, жительница дома № 9/3 на улице Адриена Лежена. 


Жильцов близлежащих домов разбудили звуки сирен
Жильцов близлежащих домов разбудили звуки сирен


«Мы уже спали, когда услышали сирены пожарных машин. Машины еще прибывают, и кареты "скорой помощи" тоже. Загорелось что-то поблизости от гаражного комплекса, кажется, киоск. Были взрывы, непонятно, то ли машины, то ли газовые баллоны», — рассказывает живущая неподалёку Александра Дягилева.


По словам очевидцев, на место пожара прибыло больше 5 пожарных машин


Получить оперативную информацию в ГУ МЧС России по Новосибирской области не удалось. 


Если вы стали свидетелем пожара — пишите нам через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru, в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000. 

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