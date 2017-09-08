Honda Accord протаранила Nissan Primera на трассе под Новосибирском

В ДТП никто не пострадал

Вечером 8 сентября на трассе Академгородок – Кольцово столкнулись автомобили Honda Accord и Nissan Primera. Авария произошла около 19:00.





«Honda Accord двигалась со стороны Академа, а Nissan Primera, под завязку груженный дровами, выезжал из леса примерно в 500 метрах от Кольцово. Водитель "Ниссана" не пропустил "Хонду" при повороте налево, из-за чего автомобили столкнулись», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».





От сильного удара Nissan Primera развернуло, всю левую сторону автомобиля буквально вмяло в салон. У Honda Accord сильно пострадала передняя часть. По словам очевидцев, в ДТП обошлось без пострадавших.





Крупные аварии — не редкость для Новосибирска. Утром 7 сентября на улице Трикотажной в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись три автомобиля — один из водителей получил перелом ключицы.