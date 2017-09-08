Новосибирцы завалили «Инстаграм» фотографиями с концерта «Город 312»





У сцены собрались сотни людей

Вечером 8 сентября на площадке перед Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета выступила знаменитая музыкальная группа «Город 312». Послушать любимых музыкантов собрались сотни новосибирцев.



«Я вообще случайно попала сюда, просто проходила мимо. Услышала знакомые слова из песни и осталась до конца концерта. Артисты исполнили несколько хитов. Люди как по наитию подпевали, это ведь известные песни, аж мурашки по коже бежали от эмоций», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ одна из зрительниц концерта.







Когда решил немного прогуляться и попал на концерт #город312 Неожиданно и драйвово 😋 Публикация от Yulia Makina (@yukkimak) Сен 8 2017 в 6:06 PDT





Жители Новосибирска начали массово выкладывать фотографии и видеозаписи с концерта в социальную сеть «Инстаграм».





#город312 Публикация от Екатерина Иванкова (@katerrina_ivankova) Сен 8 2017 в 6:24 PDT





Новосибирцы пришли на концерт, несмотря на пасмурную погоду.





Спасибо погоде и РенТВ за такую пятницу PS. Надеюсь, мои директора не смотрят этот канал😅 #рентв20 #нск #группапицца #город312 Публикация от Любовь Пономарева (@lubovalarmiya) Сен 8 2017 в 7:26 PDT





В субботу, 9 сентября, с 12:00 до 22:00 на участке улицы Ленина от кинотеатра «Победа» до улицы Урицкого будет работать Школа первой медицинской помощи. Также в этот день горожане смогут послушать концерт немецкой хип-хоп группы Einshoch6, которая выступит в сопровождении симфонического оркестра Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки.