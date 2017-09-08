Новосибирцы завалили «Инстаграм» фотографиями с концерта «Город 312»
Вечером 8 сентября на площадке перед Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета выступила знаменитая музыкальная группа «Город 312». Послушать любимых музыкантов собрались сотни новосибирцев.
«Я вообще случайно попала сюда, просто проходила мимо. Услышала знакомые слова из песни и осталась до конца концерта. Артисты исполнили несколько хитов. Люди как по наитию подпевали, это ведь известные песни, аж мурашки по коже бежали от эмоций», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ одна из зрительниц концерта.
Жители Новосибирска начали массово выкладывать фотографии и видеозаписи с концерта в социальную сеть «Инстаграм».
Новосибирцы пришли на концерт, несмотря на пасмурную погоду.
В субботу, 9 сентября, с 12:00 до 22:00 на участке улицы Ленина от кинотеатра «Победа» до улицы Урицкого будет работать Школа первой медицинской помощи. Также в этот день горожане смогут послушать концерт немецкой хип-хоп группы Einshoch6, которая выступит в сопровождении симфонического оркестра Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки.
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Александр Сильченко
Фото instagram.com/nyankatle (1), instagram.com/yukkimak (2, 3), instagram.com/lubovalarmiya (4)
Видео instagram.com/katerrina_ivankova