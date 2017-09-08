Водителям запретили парковаться на подъездах к СибАГС

В Октябрьском районе Новосибирска станет меньше мест для парковки
В Октябрьском районе Новосибирска станет меньше мест для парковки

Власти Новосибирска объявили о том, что с 29 сентября запретят водителям парковаться на участках двух улиц в районе станции метро «Октябрьская».


Под запрет попадёт парковка на обеих сторонах улицы Шевченко от въезда на территорию Сибирского института управления (бывшая СибАГС) до входа в парк имени Кирова. Там будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».


Такие же знаки появятся и на нечётной стороне улицы Нижегородской от улицы Маковского до въезда на территорию дома № 20 по улице Садовой, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Парковаться в этих местах нельзя будет с 29 сентября 
Парковаться в этих местах нельзя будет с 29 сентября 


В мэрии пояснили, что парковку запрещают ради того, чтобы по этим улицам можно было свободно и безопасно проехать.


«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в пресс-центре.


Ранее городские власти запретили водителям останавливаться рядом с французской гимназией напротив сквера Славы.

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