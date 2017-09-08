Названа дата установки 6-метрового памятника Николаю Чудотворцу

В руках Николай Чудотворец держит меч и часовню на Красном проспекте

Новосибирская митрополия Русской православной Церкви объявила о том, что открытие памятника Николаю Чудотворцу запланировали на весну 2018 года.







К этому решению сторонники установки памятника пришли на заседании совета по культуре и образованию Новосибирской региональной общественной организации «Всемирный Русский Народный Собор».







«Открытие и освящение памятника святителю предложено приурочить к 125-летию со дня основания Ново-Николаевска – Новосибирска и провести 20 мая 2018 года во время традиционного общегородского крестного хода. Участники совещания обратились с просьбой к владыке Тихону подготовить и направить соответствующее письмо мэру Анатолию Евгеньевичу Локтю», — сообщили в Новосибирской митрополии РПЦ.







В митрополии уточнили, что установку памятника инициировало Новосибирское землячество в Москве. Установить скульптуру в Новосибирске решили, потому что когда-то город назывался Ново-Николаевском. Это название он получил в честь императора Николая II и его небесного покровителя — Николая Чудотворца.







Ранее общественники попросили мэрию согласовать установку памятника святителю Николаю возле часовни на Красном проспекте. Как рассказывал НГС.НОВОСТИ автор эскиза памятника Сергей Исаков, скульптура будет 6-метровой, её отольют из бронзы.







«На самом деле этот памятник является тиражным, он установлен уже в нескольких городах, в частности в Калининграде, в Москве. Отличается только, собственно говоря, храмом, который держит святой Николай. В Новосибирске это часовня, в других городах — другие храмы», — пояснял председатель худсовета Новосибирска, советник мэра Александр Ложкин.