Названа дата установки 6-метрового памятника Николаю Чудотворцу

В руках Николай Чудотворец держит меч и часовню на Красном проспекте
В руках Николай Чудотворец держит меч и часовню на Красном проспекте

Новосибирская митрополия Русской православной Церкви объявила о том, что открытие памятника Николаю Чудотворцу запланировали на весну 2018 года.


К этому решению сторонники установки памятника пришли на заседании совета по культуре и образованию Новосибирской региональной общественной организации «Всемирный Русский Народный Собор».


«Открытие и освящение памятника святителю предложено приурочить к 125-летию со дня основания Ново-Николаевска – Новосибирска и провести 20 мая 2018 года во время традиционного общегородского крестного хода. Участники совещания обратились с просьбой к владыке Тихону подготовить и направить соответствующее письмо мэру Анатолию Евгеньевичу Локтю», — сообщили в Новосибирской митрополии РПЦ.


В митрополии уточнили, что установку памятника инициировало Новосибирское землячество в Москве. Установить скульптуру в Новосибирске решили, потому что когда-то город назывался Ново-Николаевском. Это название он получил в честь императора Николая II и его небесного покровителя — Николая Чудотворца.


Ранее общественники попросили мэрию согласовать установку памятника святителю Николаю возле часовни на Красном проспекте. Как рассказывал НГС.НОВОСТИ автор эскиза памятника Сергей Исаков, скульптура будет 6-метровой, её отольют из бронзы.


«На самом деле этот памятник является тиражным, он установлен уже в нескольких городах, в частности в Калининграде, в Москве. Отличается только, собственно говоря, храмом, который держит святой Николай. В Новосибирске это часовня, в других городах — другие храмы», — пояснял председатель худсовета Новосибирска, советник мэра Александр Ложкин.

Прочтений: 1738
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (21)21
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено