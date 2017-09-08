Перекрёсток в тихом центре раскопали из-за ремонта теплотрассы

Ремонт теплотрассы перекрыл перекрёсток на две недели

Новосибирским водителям стало сложнее проехать по перекрёстку улиц Максима Горького и Урицкого: его перекопали и сузили ради ремонта теплотрассы.







Перекрёсток сузился примерно на 10 метров. «Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







Закончить работы теплоэнергетики планируют к 22 сентября.







Водителям придётся столкнуться с неудобствами









Из-за ремонта теплотрассы также сейчас перекрыта часть Красного проспекта возле часовни. Участок огородили длинным забором. Ожидается, что его уберут после 13 сентября. Также до начала следующей недели ремонт теплотрассы перекрыл часть улицы Мичурина возле Центрального парка.

