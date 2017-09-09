Вместо знаменитых граффити в центре Новосибирска появился сказочный рисунок

Группа художников вечером 8 сентября создала новые граффити на месте закрашенной в августе надписи «Я из Сибири» — рисунок появился на одноэтажном здании во дворе гостиницы «Центральная».


Надпись «Я из Сибири» сменили узоры на сказочную тематику
Надпись «Я из Сибири» сменили узоры на сказочную тематику


Как убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ, рисунок на месте этой надписи уже почти закончен, работа продолжается на стене со стороны Первомайского сквера.


Стена со стороны Первомайского сквера 
Стена со стороны Первомайского сквера 


Как рассказал организатор фестиваля граффитистов Андрей Копп, темой новых рисунков стали русские народные сказки. «Надпись "Мы из Сибири" останется, но переедет на другую стену», — уточнил Копп. 


Команда граффитистов за работой
Команда граффитистов за работой


«Я из Сибири» — одна из самых популярных стен для селфи в центре Новосибирска. Пользователи Instagram регулярно выкладывают фото, сделанные на её фоне, с хештэгом #яизсибири. Надпись была создана по инициативе марки молодежной одежды «I'm from Siberia». 


Граффити «Я из Сибири» 
Граффити «Я из Сибири» 


Граффити становятся все более популярны в Новосибирске. Так, в конце августа уральская художница нарисовала на общежитии НГУ граффити о добрых лисятах. 

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