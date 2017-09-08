Театр «Глобус» решил подарить билет одинаковым новосибирцам

Театр «Глобус» решил подарить билет одинаковым новосибирцам

Новосибирский театр «Глобус» объявил об акции для зрителей — 29 сентября на последний показ спектакля «Двенадцатая ночь» близнецам дадут второй билет бесплатно.


«Идея появилась при коллективном обсуждении. Мы решили проводить "Двенадцатую ночь" по-особенному и собрать множество близнецов, поскольку по сюжету главные герои — это именно близнецы. Раньше мы провожали спектакль "Девочки из календаря" при помощи акции, которая предваряла само представление. Надеемся, что в дальнейшем это станет доброй традицией», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ ведущий редактор отдела рекламы и связей с общественностью «Глобуса» Виктория Буго. 


Близнецы могут получить бесплатный билет в кассе театра. Если за билетом придёт только один из близнецов, то потребуется, например, совместное фото.


Театр «Глобус» известен своим необычным подходом к работе со зрителями — в феврале этого года театр объявил об открытом кастинге для всех желающих новосибирцев.

Прочтений: 22
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий
Читайте также
все статьи

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено