Театр «Глобус» решил подарить билет одинаковым новосибирцам

Новосибирский театр «Глобус» объявил об акции для зрителей — 29 сентября на последний показ спектакля «Двенадцатая ночь» близнецам дадут второй билет бесплатно.







«Идея появилась при коллективном обсуждении. Мы решили проводить "Двенадцатую ночь" по-особенному и собрать множество близнецов, поскольку по сюжету главные герои — это именно близнецы. Раньше мы провожали спектакль "Девочки из календаря" при помощи акции, которая предваряла само представление. Надеемся, что в дальнейшем это станет доброй традицией», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ ведущий редактор отдела рекламы и связей с общественностью «Глобуса» Виктория Буго.





Близнецы могут получить бесплатный билет в кассе театра. Если за билетом придёт только один из близнецов, то потребуется, например, совместное фото.





Театр «Глобус» известен своим необычным подходом к работе со зрителями — в феврале этого года театр объявил об открытом кастинге для всех желающих новосибирцев.

