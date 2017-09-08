Дочь мэра Локтя открыла на Красном проспекте магазин в стиле «парижской улочки»

На Красном проспекте заработал магазин платьев новосибирского дизайнера одежды, дочери мэра Новосибирска Марии Локоть — девушка оформила его в стиле парижской улицы.


Платья Марии Локоть переехали в отдельное помещение
Платья Марии Локоть переехали в отдельное помещение


Идея открыть магазин Dress me by Mariya Lokot' в отдельном помещении возникла у Марии Локоть давно — с запуска линии одежды. До открытия на Красном проспекте, 77 (недалеко от метро «Гагаринская») у дизайнера одежды был отдел в цоколе ТЦ «Маршал».


Новый магазин открылся рядом со станцией метро «Гагаринская»
Новый магазин открылся рядом со станцией метро «Гагаринская»


«В течение полутора лет мы к этому шли к этому магазину. Скажем так: мы хотели выйти на белый свет. Мы были в торговом центре — он очень уютный, комфортный, нам было там на самом деле хорошо, но единственный у него был недостаток — он был в цокольном этаже и покупателям нас было довольно сложно найти», — объяснила дизайнер. 


По словам дизайнера, туда поместились все платья
По словам дизайнера, туда поместились все платья


Новый магазин занял около 100 кв. м — там работают три примерочные (всего их будет четыре), где покупательницы могут посмотреть на себя в дневном и вечернем свете. По словам Марии Локоть, она оформила магазин «в стиле парижской улочки». 


На открытии нового магазина
На открытии нового магазина


Ранее дочь мэра подробно рассказала НГС, почему решила продавать платья и почему покупатели не знают о том, кто её отец. «Одеждой я начала интересоваться еще в институте, тогда просто занималась интернет-продажей. В Москве мне не понравилось — это для меня слишком большой неуютный город. Я вернулась в Новосибирск, родила дочь. 


Магазин занял площадь около 100 кв. м
Магазин занял площадь около 100 кв. м


В декретном отпуске опять решила заняться одеждой. Сначала открыла небольшой шоу-рум и продавала там китайские и российские платья. Где-то мне не нравилось качество, где-то дизайн… И я решила создавать их сама», — рассказывала Мария.

Недавно в Новосибирске открылся ещё один магазин женской одежды — немецкого бренда Comma. Он заработал в ТРЦ «Аура».  

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