Дочь мэра Локтя открыла на Красном проспекте магазин в стиле «парижской улочки»
На Красном проспекте заработал магазин платьев новосибирского дизайнера одежды, дочери мэра Новосибирска Марии Локоть — девушка оформила его в стиле парижской улицы.
Идея открыть магазин Dress me by Mariya Lokot' в отдельном помещении возникла у Марии Локоть давно — с запуска линии одежды. До открытия на Красном проспекте, 77 (недалеко от метро «Гагаринская») у дизайнера одежды был отдел в цоколе ТЦ «Маршал».
«В течение полутора лет мы к этому шли к этому магазину. Скажем так: мы хотели выйти на белый свет. Мы были в торговом центре — он очень уютный, комфортный, нам было там на самом деле хорошо, но единственный у него был недостаток — он был в цокольном этаже и покупателям нас было довольно сложно найти», — объяснила дизайнер.
Новый магазин занял около 100 кв. м — там работают три примерочные (всего их будет четыре), где покупательницы могут посмотреть на себя в дневном и вечернем свете. По словам Марии Локоть, она оформила магазин «в стиле парижской улочки».
Ранее дочь мэра подробно рассказала НГС, почему решила продавать платья и почему покупатели не знают о том, кто её отец. «Одеждой я начала интересоваться еще в институте, тогда просто занималась интернет-продажей. В Москве мне не понравилось — это для меня слишком большой неуютный город. Я вернулась в Новосибирск, родила дочь.
В декретном отпуске опять решила заняться одеждой. Сначала открыла небольшой шоу-рум и продавала там китайские и российские платья. Где-то мне не нравилось качество, где-то дизайн… И я решила создавать их сама», — рассказывала Мария.
Недавно в Новосибирске открылся ещё один магазин женской одежды — немецкого бренда Comma. Он заработал в ТРЦ «Аура».
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Мария Морсина
Фото предоставлены Марией Локоть