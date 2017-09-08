Дочь мэра Локтя открыла на Красном проспекте магазин в стиле «парижской улочки»

На Красном проспекте заработал магазин платьев новосибирского дизайнера одежды, дочери мэра Новосибирска Марии Локоть — девушка оформила его в стиле парижской улицы.





Платья Марии Локоть переехали в отдельное помещение





Идея открыть магазин Dress me by Mariya Lokot' в отдельном помещении возникла у Марии Локоть давно — с запуска линии одежды. До открытия на Красном проспекте, 77 (недалеко от метро «Гагаринская») у дизайнера одежды был отдел в цоколе ТЦ «Маршал».







Новый магазин открылся рядом со станцией метро «Гагаринская»





«В течение полутора лет мы к этому шли к этому магазину. Скажем так: мы хотели выйти на белый свет. Мы были в торговом центре — он очень уютный, комфортный, нам было там на самом деле хорошо, но единственный у него был недостаток — он был в цокольном этаже и покупателям нас было довольно сложно найти», — объяснила дизайнер.







По словам дизайнера, туда поместились все платья





Новый магазин занял около 100 кв. м — там работают три примерочные (всего их будет четыре), где покупательницы могут посмотреть на себя в дневном и вечернем свете. По словам Марии Локоть, она оформила магазин «в стиле парижской улочки».







На открытии нового магазина





Ранее дочь мэра подробно рассказала НГС, почему решила продавать платья и почему покупатели не знают о том, кто её отец. «Одеждой я начала интересоваться еще в институте, тогда просто занималась интернет-продажей. В Москве мне не понравилось — это для меня слишком большой неуютный город. Я вернулась в Новосибирск, родила дочь.







Магазин занял площадь около 100 кв. м





В декретном отпуске опять решила заняться одеждой. Сначала открыла небольшой шоу-рум и продавала там китайские и российские платья. Где-то мне не нравилось качество, где-то дизайн… И я решила создавать их сама», — рассказывала Мария.



Недавно в Новосибирске открылся ещё один магазин женской одежды — немецкого бренда Comma. Он заработал в ТРЦ «Аура».