Снова перекрыли: к пешеходам на улицу Ленина выйдут немецкие рэперы

Для новосибирцев приготовили двухдневный праздник «Улица Ленина НСК»
Для новосибирцев приготовили двухдневный праздник «Улица Ленина НСК»

В эти выходные на пешеходной улице Ленина в Новосибирске выступит популярная немецкая хип-хоп группа Einshoch6 и покажут ретро-автомобили.


Улица станет пешеходной с полуночи 9 сентября до 5:00 11 сентября на отрезке от площади Ленина до улицы Урицкого. Для машин по традиции оставят сквозной проезд по Советской, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


На перекрытой площадке пройдёт двухдневный праздник «Улица Ленина НСК». 


«В субботу, 9 сентября, с 12:00 до 22:00 на участке улице Ленина от кинотеатра "Победа" до улицы Урицкого будет работать Школа первой медицинской помощи», — рассказали в мэрии.


Также в этот день горожане смогут послушать концерт немецкой хип-хоп группы Einshoch6, которая выступит в сопровождении симфонического оркестра Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки. 


Как сообщается на сайте кинотеатра «Победа», рядом с которым пройдёт концерт, группа Einshoch6 появилась в Мюнхене в 2003 году. Сейчас она выступает на самых разных площадках — от небольших ночных клубов до многотысячных концертных залов, соединяя классическую музыку, хип-хоп и рэп. Музыканты дали уже больше четырёх сотен концертов, у них много национальных и международных наград. Концерт этой группы начнётся в 20:00.



Также в программу 2-дневного праздника на улице Ленина включены открытые тренировки по кроссфиту и регби. Новосибирцы смогут взять напрокат трайки, пострелять в тире, поиграть в лазертаг, посмотреть выступления уличных музыкантов, поучаствовать в мастер-классах по танцам, рисованию, изготовлению цветов и магнитов. В воскресенье, 10 сентября, новосибирцев ждёт фестиваль уличных артистов «Шляпа», который пройдёт с 18:00 до 22:00.


Ранее власти пообещали, что каждые выходные до 17 сентября на пешеходной улице Ленина будут устраивать разные фестивали. Но далеко не всем жителям улицы Ленина это нравится

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