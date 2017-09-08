Беспечный едок: 30-летний новосибирец неделю бесплатно ел в ресторанах города

 В каждом ресторане сибиряк проедал примерно 2,5 тысячи рублей
 В каждом ресторане сибиряк проедал примерно 2,5 тысячи рублей

В бердский ресторан «Аригато» новосибирец пришел в четверг вечером: заказал еды на 2,5 тысячи рублей, дождался заказа, принялся есть. А когда принесли счет — отказался платить.


«Сидел такой парень, позитивный общительный. Ничего не предвещало беды. Ближе к половине десятого вечера, я начал у него спрашивать об оплате. Пошли отговорки формата: "Ну давай я тебе сейчас доеду и на счет переведу [деньги]". Мы вначале попытались этот вопрос решить полюбовно, предлагали ему позвонить родственникам, друзьям. Я ему говорю: "Вот тебе телефон, набирай". У него с собой вообще ничего не было», — рассказал НГС.НОВОСТИ сотрудник ресторана.


Поняв, что провести рестораторов не получится, мужчина попытался оставить в залог кепку, убеждая администратора, что она очень дорогая, но не вышло.


«У тебя есть два варианта: до 12 ночи найти денежку и рассчитаться либо я прямо сейчас вызываю ГБР. Он говорит: "Ну ладно — вызывай». Вызвали ГБР, пообщались с ним, попробовали как-то воздействовать, но это не дало результатов — пришлось звонить в полицию», — пересказал диалог с наглым клиентом собеседник.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ по фото едока, которое попало в соцсети, сумел найти маму парня. «Я думаю, эта информация правдивая», — вздохнула Лидия Алексеевна на вопрос о том, не ее ли сын так развлекается в ресторанах. У женщины очень уставший голос — ей уже не первый раз докучают звонками о похождениях сына, звонили минимум три раза из различных заведений Академгородка и Бердска. «Из Новосибирска не набирали, просто я узнала, что он там тоже это [сделал]», — подытожила она.


Судя по всему, наследить парень успел много где. В гриль-баре «Шашлыкофф» на Мусы Джалиля, 11 его вспомнили сразу же, по нескольким словам описания. «Он уже заходил к нам. Это было, по-моему, в прошлую субботу (2 сентября)», — рассказала администратор Юлия. По словам девушки, Андрей поел на 2,5 тысячи и отказался платить. Сотрудники «Шашлыкофф» вызывали полицию. Молодого человека увезли в отделение.


«Он пришел ночью, уже под закрытие. Был пьяным. Потом сказал: "Мне без разницы, нет денег — и все"», — дополняет рассказ новыми деталями Юлия.


В пресс-службе МВД по Новосибирской области НГС.НОВОСТИ подтвердили: такой клиент из ресторана к ним уже попадал. «Действительно, такой звонок поступил. Сотрудники полиции выехали на место происшествия. Его доставили в отделение. В настоящее время проводится проверка», — пояснили в ведомстве. Скорее всего, молодой человек отделается административной ответственностью из-за незначительной суммы ущерба.

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