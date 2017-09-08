Зажали рот и били: двое полицейских получили условные сроки за синяки у задержанного

Избившие задержанного полицейские отделались условным сроком

Сегодня, 8 сентября, Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор двум полицейским, которые избили подозреваемого в краже.







«Вину они не признали. Утверждали, что потерпевший их оговаривает, что они абсолютно законно осуществляли свою деятельность: просто доставили его, проверили на причастность к преступлению — он её отрицал, и поэтому они приняли от него объяснения и отпустили. Говорили, что телесные повреждения ему никто из них не наносил, что потерпевший имел неопрятный вид и якобы получил телесные повреждения при других обстоятельствах, не от их действий, — либо когда ушёл из отдела полиции, либо до этого (они просто внимания не обратили, были ли у него синяки). Примерно такая была у них позиция», — рассказала НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Юлия Нуреева.







В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что ночью 12 февраля 2012 года оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции № 5 «Дзержинский» УМВД России по Новосибирску Сергей Беспалов и Иван Петросян везли в участок мужчину, которого подозревали в краже. Задержанный утверждал, что не виноват.







Полицейские заставляли мужчину признаться и начали его избивать ещё в служебной машине, установил суд. Беспалов и Петросян били мужчину руками и ногами, зажимали ему рот и нос, чтобы он не мог дышать. Также они оттягивали за спину его руки с надетыми наручниками, чтобы мужчина не мог сопротивляться, сообщили в облпрокуратуре







По данным ведомства, издевательство над задержанным продолжилось на заднем дворе отдела полиции, а потом и в служебном кабинете.







Как уточнила Юлия Нуреева, 32-летний задержанный вышел из полиции с синяками и ссадинами и сразу позвонил своей матери — попросил его встретить. Семья сразу же обратилась к врачам.







По словам гособвинителя, в суде не было свидетелей, которые бы прямо заявили о том, что они видели, как полицейские избивают мужчину. Но их вину подтвердил целый ряд косвенных доказательств.







«Те, кто видели потерпевшего до того, как сотрудники его забрали, говорили, что телесных повреждений у него тогда не было. А сразу же после этого, буквально через два часа, он попал на "скорой" в больницу с телесными повреждениями», — описала ситуацию Юлия Нуреева.





Дзержинский районный суд Новосибирска признал полицейского Сергея Беспалова и бывшего полицейского Ивана Петросяна виновными по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и приговорил каждого к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Также они лишились права занимать должности в органах внутренних дел.







Приговор в законную силу не вступил.







На этой неделе также завершился суд над двумя инспекторами ДПС, которые получили взятку у лишённого прав водителя, — обоих приговорили к суровым срокам в колонии строгого режима.