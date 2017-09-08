Снег лежит на самой вершине горы Зелёной

В Шерегеше в ночь на 8 сентября выпал первый снег — по словам синоптиков, он скоро растает.







Фотографии заснеженных склонов появились сегодня в Instagram.



«Это временный снежный покров, он ещё растает, 11–12 сентября в Шерегеше ожидается потепление», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.





Она пояснила, что выпадание снега связано с прохождением холодного фронта над Кемеровской областью.





При этом метеостанции в Кемеровской области не зафиксировали выпадение снежных осадков.





Сентябрь начал радовать! Вот такое 8 сентября в Шерегеше, вот и дождались первого снега ❄ Публикация от Гостиница AYS CLUB 💟 ШЕРЕГЕШ (@ays_club) Сен 7 2017 в 9:35 PDT





На следующей неделе погода заметно улучшится и в Новосибирске. Теплые воздушные массы придут в Новосибирскую область из районов южного Урала и Казахстана. Уже днём в понедельник, 11 сентября, столбик термометра покажет +16...+21 градус.





В Шерегеше выпал первый снег 🌨 --------------- ⬇⬇⬇@vkemerovo рекомендует⬇⬇⬇ 🗄@mdvsibir - Дядя Ваня делает Публикация от КЕМЕРОВО ☀ KEMEROVO (@vkemerovo) Сен 7 2017 в 10:15 PDT



