В Шерегеше выпал первый снег

Снег лежит на самой вершине горы Зелёной
Снег лежит на самой вершине горы Зелёной

В Шерегеше в ночь на 8 сентября выпал первый снег — по словам синоптиков, он скоро растает. 


Фотографии заснеженных склонов появились сегодня в Instagram. 


«Это временный снежный покров, он ещё растает, 11–12 сентября в Шерегеше ожидается потепление», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик. 


Она пояснила, что выпадание снега связано с прохождением холодного фронта над Кемеровской областью. 


При этом метеостанции в Кемеровской области не зафиксировали выпадение снежных осадков. 


Сентябрь начал радовать! Вот такое 8 сентября в Шерегеше, вот и дождались первого снега ❄

Публикация от Гостиница AYS CLUB 💟 ШЕРЕГЕШ (@ays_club)


На следующей неделе погода заметно улучшится и в Новосибирске. Теплые воздушные массы придут в Новосибирскую область из районов южного Урала и Казахстана. Уже днём в понедельник, 11 сентября, столбик термометра покажет +16...+21 градус.  



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