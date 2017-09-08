В Шерегеше выпал первый снег
В Шерегеше в ночь на 8 сентября выпал первый снег — по словам синоптиков, он скоро растает.
Фотографии заснеженных склонов появились сегодня в Instagram.
«Это временный снежный покров, он ещё растает, 11–12 сентября в Шерегеше ожидается потепление», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.
Она пояснила, что выпадание снега связано с прохождением холодного фронта над Кемеровской областью.
При этом метеостанции в Кемеровской области не зафиксировали выпадение снежных осадков.
На следующей неделе погода заметно улучшится и в Новосибирске. Теплые воздушные массы придут в Новосибирскую область из районов южного Урала и Казахстана. Уже днём в понедельник, 11 сентября, столбик термометра покажет +16...+21 градус.
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Ольга Власова
Фото instagram.com/vkemerovo/ (1, 3), instagram.com/ays_club/ (2)