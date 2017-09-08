Видео: борцы с незаконными парковками сняли автохамов около мэрии Новосибирска

Блогеры-общественники Денис Новичков и Антон Соколов обнаружили возле мэрии массовое нарушение правил дорожного движения

Новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов обнаружили массовые нарушения правил дорожного движения непосредственно у здания мэрии со стороны улицы Щетинкина. Припаркованные машины здесь стояли в два ряда — блогеры вызвали полицию и сняли всё происходящее на видео.







«Были там полицейские и на месте, они по каким-то своим делам приезжали, мы к ним обращались за помощью, но они уехали. На них мы написали жалобу за бездействие. Потом приехал один эвакуатор с сотрудником ДПС. Но он ни у кого не стал документы забирать — можно было одного погрузить, а на остальных составить протоколы за нарушения. Одного только эвакуировали. И у машины были простые номера», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Денис Новичков.





По словам Дениса Новичкова, все водители автомобилей с номерами ООО сразу же разъехались, как только появился эвакуатор.







В пресс-центре мэрии прокомментировали увиденное видео кратко: «Данный вопрос не в компетенции органов местного самоуправления, рекомендуем обратиться в ГИБДД».







В ГИБДД Новосибирской области пояснили, что они в курсе проблемы, разбираются с этими вопросом и пообещали дать ответ на следующей неделе.





На днях новосибирские общественники также обнаружили массовое нарушение правил дорожного движения возле администрации Кировского района. Здесь машины были припаркованы на тротуаре.







