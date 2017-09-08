Видео: борцы с незаконными парковками сняли автохамов около мэрии Новосибирска
Новосибирские блогеры Денис Новичков и Антон Соколов обнаружили массовые нарушения правил дорожного движения непосредственно у здания мэрии со стороны улицы Щетинкина. Припаркованные машины здесь стояли в два ряда — блогеры вызвали полицию и сняли всё происходящее на видео.
«Были там полицейские и на месте, они по каким-то своим делам приезжали, мы к ним обращались за помощью, но они уехали. На них мы написали жалобу за бездействие. Потом приехал один эвакуатор с сотрудником ДПС. Но он ни у кого не стал документы забирать — можно было одного погрузить, а на остальных составить протоколы за нарушения. Одного только эвакуировали. И у машины были простые номера», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Денис Новичков.
По словам Дениса Новичкова, все водители автомобилей с номерами ООО сразу же разъехались, как только появился эвакуатор.
В пресс-центре мэрии прокомментировали увиденное видео кратко: «Данный вопрос не в компетенции органов местного самоуправления, рекомендуем обратиться в ГИБДД».
В ГИБДД Новосибирской области пояснили, что они в курсе проблемы, разбираются с этими вопросом и пообещали дать ответ на следующей неделе.
На днях новосибирские общественники также обнаружили массовое нарушение правил дорожного движения возле администрации Кировского района. Здесь машины были припаркованы на тротуаре.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 140 символах.
Илья Калинин
Картинка с видео
Видео: YouTube, канал «Новосибирский»