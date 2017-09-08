В Академгородке поставили английские телефонные будки с книгами

Последнюю будку с книгами на днях установили возле пруда с утками на Золотодолинской

В Академгородке обустроили три зоны для чтения — в них установили лавочки и шкафы для обмена книгами, похожие на английские телефонные будки.







Первую зону для чтения возле ДК «Академия» оборудовали в конце августа к началу учебного года, вслед за ней появились ещё две: возле почты на улице Ильича, 10 и возле утиного пруда на Золотодолинской. Совместно с администрацией Советского района и СО РАН будки установила группа «АКД».





Первые книги в шкафы поставил застройщик, но в них начинают появляться и книги жителей Академгородка





«Началось всё ещё весной: мы на "Тотальном диктанте" в Кольцово раздавали книги всем пришедшим — детскую и взрослую литературу, в основном классику, зарубежную и нашу. Потом пошли немножко дальше и в "Баварии" (построенный компанией жилой комплекс в Краснообске. — Л.П.) сделали книжный шкаф, очень похожий на английскую телефонную будку. Он у нас пошёл на ура, люди начали обмениваться книжками, читать, и мы решили в Академгородке открыть три зоны отдыха с такими же шкафами», — пояснила директор по маркетингу ГК «АКД» Юлия Домникова.







Возле шкафов поставили лавочки, чтобы можно было читать на месте





Организаторы акции сперва заполняют шкафы сами: в списке порядка 70 книг, классическая и современная литература. По словам Домниковой, жители Академгородка уже начинают активно добавлять туда свои книги, поэтому опасения, что они просто «уйдут», у неё нет.







«Обмен книгами помогает людям знакомиться друг с другом и хранить добрососедские отношения, — уверена она. — В каждой книге, которую мы дарим, читатели найдут послание: шуточную аннотацию или цитату из произведения. Передавая книгу дальше, и вы можете вложить записку — оставить отзыв или пожелать незнакомцу хорошего дня».







В компании отметили, что это пилотный проект, и не исключили, что затем подобные шкафы могут появиться и в других местах Новосибирска. Впрочем, подобные места для обмена книгами в начале лета уже появились в центре города: возле бара «Открой рот» и возле театра «Красный факел».

