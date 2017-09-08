В Академгородке поставили английские телефонные будки с книгами

Последнюю будку с книгами на днях установили возле пруда с утками на Золотодолинской
Последнюю будку с книгами на днях установили возле пруда с утками на Золотодолинской

В Академгородке обустроили три зоны для чтения — в них установили лавочки и шкафы для обмена книгами, похожие на английские телефонные будки.


Первую зону для чтения возле ДК «Академия» оборудовали в конце августа к началу учебного года, вслед за ней появились ещё две: возле почты на улице Ильича, 10 и возле утиного пруда на Золотодолинской. Совместно с администрацией Советского района и СО РАН будки установила группа «АКД». 


Первые книги в шкафы поставил застройщик, но в них начинают появляться и книги жителей Академгородка
Первые книги в шкафы поставил застройщик, но в них начинают появляться и книги жителей Академгородка


«Началось всё ещё весной: мы на "Тотальном диктанте" в Кольцово раздавали книги всем пришедшим — детскую и взрослую литературу, в основном классику, зарубежную и нашу. Потом пошли немножко дальше и в "Баварии" (построенный компанией жилой комплекс в Краснообске. — Л.П.) сделали книжный шкаф, очень похожий на английскую телефонную будку. Он у нас пошёл на ура, люди начали обмениваться книжками, читать, и мы решили в Академгородке открыть три зоны отдыха с такими же шкафами», — пояснила директор по маркетингу ГК «АКД» Юлия Домникова.


Возле шкафов поставили лавочки, чтобы можно было читать на месте
Возле шкафов поставили лавочки, чтобы можно было читать на месте


Организаторы акции сперва заполняют шкафы сами: в списке порядка 70 книг, классическая и современная литература. По словам Домниковой, жители Академгородка уже начинают активно добавлять туда свои книги, поэтому опасения, что они просто «уйдут», у неё нет.


«Обмен книгами помогает людям знакомиться друг с другом и хранить добрососедские отношения, — уверена она. — В каждой книге, которую мы дарим, читатели найдут послание: шуточную аннотацию или цитату из произведения. Передавая книгу дальше, и вы можете вложить записку — оставить отзыв или пожелать незнакомцу хорошего дня».


В компании отметили, что это пилотный проект, и не исключили, что затем подобные шкафы могут появиться и в других местах Новосибирска. Впрочем, подобные места для обмена книгами в начале лета уже появились в центре города: возле бара «Открой рот» и возле театра «Красный факел».

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