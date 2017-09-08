Косивший траву рабочий погиб от удара током возле ТЭЦ-3
Утром 8 сентября в Новосибирске недалеко от ТЭЦ-3 погиб электромонтёр, косивший траву.
По информации очевидцев, происшествие случилось около 11 часов, молодой человек погиб от удара током.
В результате инцидента погиб сотрудник АО «РЭС», который косил траву, подтвердили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе компании. В компании «СИБЭКО», которой принадлежат городские ТЭЦ, уточнили, что происшествие случилось не на их территории.
«8 сентября в 10:40 при выполнении работ по очистке территории реакторов открытого распределительного устройства 110 кВ ТЭЦ-3 от растительности электромонтёр <...> филиала "Восточные электрические сети" АО "РЭС" приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям высоковольтной линии 110 кВ, находящимся под напряжением», — говорится в официальном ответе АО «РЭС».
В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили, что полицейские выезжали на место происшествия, сейчас случай расследует Следственный комитет.
В мае НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом несчастном случае с током — тогда под Новосибирском рыбак неудачно взмахнул удочкой и погиб, задев ЛЭП.
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Елена Громкова
Фото Сергея Ляшко