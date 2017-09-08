Диван, проезд и к пенсии доплата: областные власти дадут депутатам дополнительные бонусы

На сессии Совета депутатов Новосибирска

Правительство Новосибирской области разработало проект закона о гарантиях муниципальным депутатам и выборным чиновникам органов местного самоуправления — им будут оплачивать проезд до работы и дадут доплату к пенсии.







Проект закона опубликован на сайте областного правительства и внесён в повестку его заседания, которое пройдёт 11 сентября.





Документ предусматривает целый ряд привилегий для городских и сельских депутатов, работающих на постоянной основе, т.е. за зарплату, а также местных чиновников на выборных должностях.







Среди гарантий для депутатов и чиновников — ежегодные оплачиваемые отпуска (основной в 30 дней и дополнительный не дольше 10 дней), служебный кабинет с мебелью, компьютером, принтером и копировальной техникой, служебный транспорт и возможность получить дополнительное профессиональное образование. Кроме того, эти





чиновники и депутаты могут претендовать на выплаты в связи с прекращением полномочий. В частности, в законопроекте идёт речь о ежемесячных доплатах к страховой пенсии по старости или инвалидности.





Получить эти доплаты чиновники и депутаты могут в том случае, если эта возможность прописана в уставе муниципалитета и на это есть деньги в местном бюджете. Например, если депутат или чиновник работал на постоянной основе от 5 до 10 лет, то его доплата к пенсии должна составлять не больше 55 % от месячной суммы денежного содержания на этой должности с учётом районного коэффициента. В эту сумму не входят фиксированные выплаты к страховой части пенсии по старости или инвалидности. При стаже работы от 10 до 15 лет доплата составит не больше 75 % , от 15 до 20 лет — не больше 85 % , дольше 20 лет — не больше 95 % .







Корреспондент НГС.НОВОСТИ изучил местные правовые акты городов и районов Новосибирской области и обнаружил, что такие выплаты у некоторых депутатов и чиновников уже есть, но их размер и стаж работы, при которых они назначаются, сильно разнятся.





У депутатов и других представителей выборных органов местной власти, которые выполняют эту работу на общественных началах, привилегий куда меньше. Согласно законопроекту,





им возместят расходы на проезд из дома в органы местного самоуправления и обратно, чтобы они смогли выполнять свои полномочия.







Предполагается, что после того как новый закон вступит в силу, муниципалитеты в течение шести месяцев должны привести свои уставы в соответствие с ним.







В пресс-службе губернатора и правительства корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что не имеют права комментировать законопроекты, которые ещё не приняты и не вступили в силу.







«В основном-то у нас все депутаты без зарплаты работают, на общественных началах. Для них депутатская деятельность не является местом работы», — рассказала НГС.НОВОСТИ депутат Совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус.







По её словам, в горсовете Новосибирска на постоянной основе сейчас работают только три-четыре депутата. «С одной стороны, это, конечно, здорово, что депутаты работают на общественных началах, но с другой стороны… Вот я, например, сужу по себе: я депутатской деятельности отдаю всё своё время, я имею такую возможность, потому что меня лично содержит муж. Я считаю, что вообще в принципе активная позиция депутата — это очень серьёзный механизм, и активные депутаты могут очень многое изменить в политическом и каком угодно ландшафте, но для этого они должны много работать. Вопрос, кто их будет при этом содержать, кормить, нужны ли зарплаты депутатам — это такая интересная и многоуровневая дискуссия. И, на мой взгляд, она важная. Нужно обсуждать, за счёт каких средств избираются депутаты и на что они живут», — рассуждает Наталья Пинус.





Доходы депутатов и их семей всегда вызывают любопытство у горожан. На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ проанализировали декларации новосибирских депутатов, сенаторов, работников мэрии и областного правительства и выяснили, чьи жены по результатам 2016 года могут похвастаться самыми высокими доходами.