Мяукала и металась: на СТО из-под капота машины вытащили кошку

Автоэлектрик Денис, вытавщивший кошку из «Ниссана»

В пятницу 8 сентября работник автосервиса «АвтоОйл» на улице Пермской вытащил кошку, застрявшую под крылом Nissan Qashqai.





Как рассказал автоэлектрик сервиса Денис, около полудня к нему обратилась женщина, которая рассказала, что обнаружила кошку под крылом своего автомобиля. По словам клиентки, животное громко мяукало и металось. «Как она залезла туда — непонятно, — удивляется специалист, — но мы решили её оттуда достать. Там минут 15 на всё ушло. Достаточно было отщелкнуть клипсы, которые держали подкрылок».





Со слов мужчины, деньги за работу они с хозяйки автомобиля брать не стали. А спасённая кошка сразу же убежала в сторону жилых домов. «Больше мы её не видели, — уточнил Денис. — Кошка напуганная была, конечно. Думаю, она домашняя».





Во время операции по спасению животного в автосервисе находился другой клиент, который снял происходящее на видео, после чего переслал запись сотрудникам СТО.





В СТО решили не брать деньги с хозяйки автомобиля





За сегодняшний день это уже вторая новость о спасении животных. Так, накануне спасатели достали из-под завалов в доме на улице Сеченова маленькую собаку — после взрыва газа в доме пса прижало обломком стены.

