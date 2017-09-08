На станции метро «Площадь Ленина» поставили парты для пассажиров

В тестах есть задания не только по русскому языку, но и по краеведению
В тестах есть задания не только по русскому языку, но и по краеведению

Десятки новосибирцев сели за парты на станции метро «Площадь Ленина», чтобы пройти тест на знание орфографии и пунктуации русского языка.


В первом часу дня корреспондент НГС.НОВОСТИ заметила парты в вестибюле станции метро «Площадь Ленина» со стороны краеведческого музея. Как оказалось, их поставили для того, чтобы новосибирцы могли выполнить тест на грамотность и проверить, насколько хорошо они знают правила русского языка.


«Сегодня Международный день грамотности, мы всегда его проводим в Новосибирске и области. Подготовлен тест. Вузы все подключены, библиотеки, школы, книжные магазины. Самая большая площадка у нас, как всегда, традиционно на станции метро "Площадь Ленина". Работают филологи здесь с людьми, консультируем, сейчас подвезём выставку новых словарей — людям будем показывать», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор Новосибирского областного фонда сохранения и развития русского языка «Родное слово» Людмила Монахова.


По её словам, тест посвящён 80-летию Новосибирской области. Он состоит из семи заданий, в основном задания на знание орфографии, пунктуации, фразеологизмов и лексики русского языка, в том числе диалектных слов Сибири. Последнее задание выбивается из общего ряда — в нём три вопроса краеведческого характера: по описанию герба нужно узнать район Новосибирской области.


«Это тест для самопроверки. В конце теста есть правильные ответы, но мы людей консультируем, объясняем, почему правильно так, а не иначе. На сайте фонда "Родное слово" со вчерашнего дня тоже лежат и тест, и комментарии к нему, поэтому в широком доступе всё это можно увидеть», —  сообщила Людмила Монахова.


Акция на станции метро «Площадь Ленина» началась в 12:00 и продлится до 17:00. «У нас сейчас здесь стоят десять столов, но их не хватает: люди и на окнах выполняют задания, и на приставных столиках. Откликаются очень хорошо. У нас всегда эта акция с успехом проходит», — пояснила директор фонда «Родное слово».


Она уточнила, что во время акции на станции метро «Площадь Ленина» организаторы надеются раздать до 5 тысячи тестов.   


Ещё одна любимая новосибирцами акция по проверке грамотности — «Тотальный диктант», который придумали студенты гуманитарного факультета НГУ. В этом году «Тотальный диктант» прошёл 8 апреля, в нём приняли участие около 200 тысяч человек по всему миру.

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