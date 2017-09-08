«Зря они его подняли»: сибирячка ищет водителей, которые отвезли её сбитого сына в больницу

Данила торопился к девушке и перешёл дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода. Его сбила машина — и теперь подросток в больнице с переломом плеча

Жительница Новосибирска Ольга Маевская ищет виновников и свидетелей ДТП у монумента Славы 2 сентября — водитель Mazda сбила её 16-летнего сына и не стала вызывать «скорую помощь». Мать мальчика уверена, что мальчика нельзя было вести в больницу самостоятельно, а стоило вызвать «скорую».







Днём в субботу, 2 сентября, 16-летний Данила Маевский шёл по улице Плахотного после занятий в Новосибирском промышленно-энергетическом колледже — он торопился на встречу с девушкой, рассказала НГС.НОВОСТИ мать мальчика Ольга Маевская.







«Она ждала его на остановке на другой стороне, на монументе Славы. Загорелся пешеходный зелёный, но он не дошёл до светофора 10-15 метров. У машин загорелся красный, соответственно, машин [на проезжей части] не было, и он решил, что не успеет дойти до пешеходного перехода, пока зелёный горит… И перешёл в неположенном месте», — описала Ольга. По её словам, внезапно на дорогу вылетел автомобиль и сбил Данила.







Из машины вышли две женщины, которые, по словам Ольги Маевской, не стали вызывать ГИБДД и «скорую помощь», а подняли его с асфальта и привезли в 34-ю больницу с переломом плечевой кости.







«От шлагбаума под руки вели, соответственно, под больное сломанное плечо — тем самым сместили перелом, привели его бледного, в полусознательном состоянии.





Он не запомнил, что самое печальное, номера и марку машины», — описала мать. По её словам, ждущая Данила девушка видела момент ДТП, но запомнила только цвет машины — тёмно-зелёный.







Ольга Маевская отметила, что уже сами врачи вызывали сотрудника ДПС, и он приезжал. «Но мне до сих пор никто не позвонил. Я написала заявление в ГАИ, просила, чтобы нашли этих женщин и привлекли их к ответственности. Потому что транспортировать самим его было нельзя. А если бы травма была серьёзнее? Могли последствия быть и хуже», — переживает мать подростка.







Данил до аварии. На фото он с двоюродной сестрой





Данилу сделали операцию в больнице 7 сентября. «Дежурный врач сказал, что зря они его подняли, что не нужно было этого делать. Зря под руки вели. Кто знает, если бы они его не тревожили — без операции можно было бы обойтись… Женщины его привезли, сказали, что было ДТП и что “нет, не мы” [сбили]. И быстро уехали», — сказала она.







Сейчас сибирячка ищет через соцсети не только автомобилистку, сбившую Данила, но и свидетелей аварии.







Как рассказали в отделе пропаганды новосибирской ГИБДД, такое ДТП официально оформлено. По информации Госавтоинспекции, 45-летняя женщина за рулем Mazda Atenza ехала по улице Станиславского — со стороны улицы Титова в сторону улицы Плахотного. У сквера Славы она наехала на 16-летнего пешехода, который шёл по проезжей части в 5-6 метрах от перехода.







Мальчик получил перелом левой ключицы, ушибы и ссадины лица, подтвердили в ГИБДД, добавив, что сейчас ещё идёт проверка.







По просьбе корреспондента НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД зачитали объяснительную водителя Mazda. Автомобилистка пишет, что мальчик выбежал из-за автомобиля, который ехал по соседней полосе на одном уровне с её машиной.







«Применила экстренное торможение, однако пешеход оказался на капоте. Включив аварийную сигнализацию, вышла из машины, подошла к пострадавшему — парню лет 16-17.





Хотел уйти, но я предложила отвезти в больницу… Посадила в машину, довезла до 34-й больницы, завела в приёмный покой. Он был в здравом состоянии, называл свои данные врачам. Оставив парня в больнице, поехала на место происшествия и вызвала сотрудников ГАИ»,





— сказано в объяснительной водителя.







Главный врач городской больницы № 34 Владимир Ярохно отказался по телефону комментировать произошедшее с мальчиком, подчеркнув, что обстоятельства и возможный вред от перевозки без врачей «скорой помощи» он будет обсуждать только с матерью подростка.







По мнению главврача Новосибирской станции скорой помощи Ирины Большаковой, невозможно однозначно сказать, правильно ли поступили женщины, которые отвезли мальчика в больницу сами. Кроме того, вред от самостоятельной транспортировки трудно доказать.







«Если говорить конкретно про этот случай — может быть, не было необходимости его экстренно транспортировать. Но людей тоже можно понять — наверное, они хотели его скорее доставить в стационар, чтобы там ему врачи оказали помощь», — считает главврач станции скорой помощи.







Ирина Большакова отметила, что в некоторых ситуациях, когда невозможно остановить внутреннее кровотечение на месте ДТП, экстренная транспортировка на обычных автомобилях может спасти жизнь человеку.





«В таких случаях лучше всего вызвать “скорую помощь” и двигаться ей навстречу — для того чтобы передать пациента медикам как можно раньше», — предупредила врач.







Она добавила, что водители должны уметь оказывать пострадавшему доврачебную помощь и пользоваться аптечкой — как их учат в автошколах. «Первую помощь нужно оказать, чтобы стабилизировать состояние, снизить угрозы для жизни пациента», — заключила руководитель Новосибирской станции скорой помощи.







Ранее под Новосибирском «Москвич» сбил подростка — пешеход шёл по краю проезжей части в компании друзей. Как объясняли в ГИБДД, юноша нарушил правила дорожного движения. Водитель не бросил подростка с серьёзными травмами и вызвал «скорую помощь».