Из-под завалов дома на Сеченова спасли собаку
Спасатели достали из-под завалов в доме на улице Сеченова маленькую собаку — после взрыва газа в доме пса прижало обломком стены.
«Уже полным ходом шла работа над выносом ценных вещей, когда спасатели увидели собаку. Она первое время после взрыва молчала, и только потом уже начала поскуливать — перед тем, как её обнаружили. Спасатели убрали обломки кирпичей, штукатурки и достали оттуда пса», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Константин Максимов.
Внешне никаких травм у собаки не было видно, но спасатели заметили, что пёс сильно напуган. Хозяйка подумала, что её питомец после взрыва самостоятельно выбрался и убежал, отметили в МАСС.
Газовый баллон взорвался в доме на улице Сеченова, 15. Пожарные эвакуировали 14 человек, среди них было трое детей.
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Ольга Власова
Фото vk.com/mass54