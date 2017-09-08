Фото: новосибирец нашёл в лесу гриб-коралл

Гериций коралловидный занесён в Красную книгу 
Гериций коралловидный занесён в Красную книгу 

Новосибирец нашёл в лесу необычные грибы, похожие на кораллы, — по словам миколога, это краснокнижный вид. 


«Белый гриб увидел в Маслянинском районе, красный — в Сузунском», — поделился с корреспондентом НГС.НОВОСТИ читатель. 


Оказалось, что гриб белого цвета — это гериций коралловидный. Раньше он был включён в Красные книги некоторых регионов и Красную книгу СССР. В Красную книгу Новосибирской области гериций занесли в 2008 году. 


«Это изредка встречающийся вид, растет на валеже и отпаде лиственных деревьев, в Новосибирской области встречается повсеместно», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ миколог Вячеслав Власенко. Он отметил, что пока гриб молодой, его можно употреблять в пищу. 


Гриб красного цвета похож на бесполую стадию размножения Postia ptychogaster
Гриб красного цвета похож на бесполую стадию размножения Postia ptychogaster


Красный гриб, по мнению эксперта, внешне похож на бесполую стадию размножения гриба Postia ptychogaster, при этом цвет гриба слишком яркий, и у него отличается консистенция. 


Грибная пора в лесах под Новосибирском сейчас в самом разгаре. Горожане везут из леса огромные вёдра с волнушками и опятами.  


Обновлено: после выхода новости читатель НГС Павел прислал в редакцию фото ещё одного необычного гриба, найденного под Новосибирском. Он назвал его «ветвистым грибом».


Павел утверждает, что встречает такие грибы часто
Павел утверждает, что встречает такие грибы часто


Если у вас есть фото и видео необычных грибов, присылайте их в редакцию через кнопку на сайте «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru или с помощью мобильных приложений Viber, WhatsApp и Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000.

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