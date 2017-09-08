Фото: новосибирец нашёл в лесу гриб-коралл

Гериций коралловидный занесён в Красную книгу

Новосибирец нашёл в лесу необычные грибы, похожие на кораллы, — по словам миколога, это краснокнижный вид.







«Белый гриб увидел в Маслянинском районе, красный — в Сузунском», — поделился с корреспондентом НГС.НОВОСТИ читатель.







Оказалось, что гриб белого цвета — это гериций коралловидный. Раньше он был включён в Красные книги некоторых регионов и Красную книгу СССР. В Красную книгу Новосибирской области гериций занесли в 2008 году.





«Это изредка встречающийся вид, растет на валеже и отпаде лиственных деревьев, в Новосибирской области встречается повсеместно», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ миколог Вячеслав Власенко. Он отметил, что пока гриб молодой, его можно употреблять в пищу.







Гриб красного цвета похож на бесполую стадию размножения Postia ptychogaster





Красный гриб, по мнению эксперта, внешне похож на бесполую стадию размножения гриба Postia ptychogaster, при этом цвет гриба слишком яркий, и у него отличается консистенция.





Грибная пора в лесах под Новосибирском сейчас в самом разгаре. Горожане везут из леса огромные вёдра с волнушками и опятами.





Обновлено: после выхода новости читатель НГС Павел прислал в редакцию фото ещё одного необычного гриба, найденного под Новосибирском. Он назвал его «ветвистым грибом».





Павел утверждает, что встречает такие грибы часто





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