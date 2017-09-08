Глава ХК «Сибирь» попросил отпустить 7 тысяч новосибирцев с работы пораньше

«Сибирь» сыграет с подсмосковным «Витязем» вечером 13 сентября

Генеральный менеджер хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский обратился к работодателям своих болельщиков и попросил их отпустить своих подчиненных пораньше на матч.







Речь идёт об игре, которая состоится 13 сентября — в этот день новосибирцы будут принимать у себя подмосковный «Витязь». Матч пройдёт в ледовом дворце спорта «Сибирь», который вмещает 7400 зрителей. Несмотря на будний день, игра начнётся в 18:00 — на полтора часа раньше, чем обычно.





В пресс-службе ХК «Сибирь» пояснили, что если игра началась бы позже, «Витязь» не успел бы на следующий матч, который пройдет в Китае.







«Китайцы принимают чартерные рейсы только до часу ночи», — объяснили в пресс-службе «Сибири» корреспонденту НГС.НОВОСТИ.







Поэтому пресс-служба «Сибири» выпустила письмо от Кирилла Фастовского в адрес новосибирских работодателей.







«Мы подготовили для вас официальное письмо от ХК "Сибирь" с подписью генерального менеджера ХК "Сибирь" Кирилла Фастовского для ваших работодателей! Скачайте бланк с расширением pdf, распечатайте, заполните недостающую информацию! На матчах с "Авангардом" (пройдёт 10 сентября) и "Витязем" возле пресс-службы наши волонтеры поставят вам на эти письма печать ХК "Сибирь"!» — пишут представители клуба в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».







В пресс-службе отметили, что это письмо, возможно, поможет болельщикам прийти на игру вовремя.







В бланке письма, опубликованном в группе команды, Фастовский называет перенос матча форс-мажорным обстоятельством и акцентирует внимание на том, что болельщик, который принесёт это письмо своему работодателю, является «неотъемлемой частью» матча.







Письмо для болельщиков за подписью Кирилла Фастовского





Недавно заботу о хоккейных болельщиках проявила администраци Калининского района — чиновники открыли для них свою парковку на время игр.

