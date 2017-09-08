Глава ХК «Сибирь» попросил отпустить 7 тысяч новосибирцев с работы пораньше

«Сибирь» сыграет с подсмосковным «Витязем» вечером 13 сентября
«Сибирь» сыграет с подсмосковным «Витязем» вечером 13 сентября

Генеральный менеджер хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский обратился к работодателям своих болельщиков и попросил их отпустить своих подчиненных пораньше на матч.


Речь идёт об игре, которая состоится 13 сентября — в этот день новосибирцы будут принимать у себя подмосковный «Витязь». Матч пройдёт в ледовом дворце спорта «Сибирь», который вмещает 7400 зрителей. Несмотря на будний день, игра начнётся в 18:00 — на полтора часа раньше, чем обычно.


В пресс-службе ХК «Сибирь» пояснили, что если игра началась бы позже, «Витязь» не успел бы на следующий матч, который пройдет в Китае.


«Китайцы принимают чартерные рейсы только до часу ночи», — объяснили в пресс-службе «Сибири» корреспонденту НГС.НОВОСТИ.


Поэтому пресс-служба «Сибири» выпустила письмо от Кирилла Фастовского в адрес новосибирских работодателей.


«Мы подготовили для вас официальное письмо от ХК "Сибирь" с подписью генерального менеджера ХК "Сибирь" Кирилла Фастовского для ваших работодателей! Скачайте бланк с расширением pdf, распечатайте, заполните недостающую информацию! На матчах с "Авангардом" (пройдёт 10 сентября) и "Витязем" возле пресс-службы наши волонтеры поставят вам на эти письма печать ХК "Сибирь"!» — пишут представители клуба в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».


В пресс-службе отметили, что это письмо, возможно, поможет болельщикам прийти на игру вовремя.


В бланке письма, опубликованном в группе команды, Фастовский называет перенос матча форс-мажорным обстоятельством и акцентирует внимание на том, что болельщик, который принесёт это письмо своему работодателю, является «неотъемлемой частью» матча.


Письмо для болельщиков за подписью Кирилла Фастовского
Письмо для болельщиков за подписью Кирилла Фастовского


Недавно заботу о хоккейных болельщиках проявила администраци Калининского района —  чиновники открыли для них свою парковку на время игр.

Прочтений: 8407
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (46)46
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено