Видео: на трассе под Новосибирском полностью сгорела фура
Утром 8 сентября на дороге между Бердском и Искитимом выгорела фура — огонь полностью уничтожил кузов.
«Это было на дороге, как со стороны Искитима ехать в сторону Бердска, возле Лебедёвского озера. Там пробка образовалась», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец, который снял видео с места происшествия в 7 утра.
В пресс-службе ГУ МЧС по НСО пояснили, что пожарные отправились на вызов в 4:44. Оказалось, что на трассе загорелся грузовик «Рено Премиум». Кроме того, на обочине горела трава.
«Со слов водителя, заглох двигатель. Когда он вышел, в моторном отсеке был пожар», — передали в МЧС. В 6:45 спасатели закончили работу на пожаре. Наиболее вероятная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
В конце мая был другой сильный пожар, на котором выгорела фура, — тогда на трассе в Болотнинском районе тоже собиралась пробка.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова
Видео и скрин видео очевидца