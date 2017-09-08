Видео: на трассе под Новосибирском полностью сгорела фура

Последствия пожара

Утром 8 сентября на дороге между Бердском и Искитимом выгорела фура — огонь полностью уничтожил кузов.







«Это было на дороге, как со стороны Искитима ехать в сторону Бердска, возле Лебедёвского озера. Там пробка образовалась», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец, который снял видео с места происшествия в 7 утра.







В пресс-службе ГУ МЧС по НСО пояснили, что пожарные отправились на вызов в 4:44. Оказалось, что на трассе загорелся грузовик «Рено Премиум». Кроме того, на обочине горела трава.







«Со слов водителя, заглох двигатель. Когда он вышел, в моторном отсеке был пожар», — передали в МЧС. В 6:45 спасатели закончили работу на пожаре. Наиболее вероятная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.





В конце мая был другой сильный пожар, на котором выгорела фура, — тогда на трассе в Болотнинском районе тоже собиралась пробка.







