На загруженном перекрёстке возле Речного вокзала на день отключают светофоры





Сегодня, 8 сентября, в Новосибирске на день отключат светофоры на одном из перекрёстков улицы Восход.





«В течение дня на пересечениях улиц Восход и Зыряновская ведутся работы по переносу кабеля. Светофор будет отключен», — рассказали в специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ). Специалисты отметили, что сейчас бригада рабочих уже отправилась на перекрёсток.





Кроме того, с 11:00 до 14:00 на площади Кирова со стороны улицы Громова на пешеходном переходе не будет работать светофор — его будут ремонтировать.





Также в СМЭУ рассказали, что на улице Перевозчикова рядом с площадью Калинина на пешеходном переходе, который раньше был нерегулируемым, начал работать новый светодиодный светофор с обратным отсчетом.





Вчера на три часа отключали светофоры на перекрёстке Красного проспекта и улицы Георгия Колонды в Заельцовском районе.