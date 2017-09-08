На загруженном перекрёстке возле Речного вокзала на день отключают светофоры


На загруженном перекрёстке возле Речного вокзала на день отключают светофоры

Сегодня, 8 сентября, в Новосибирске на день отключат светофоры на одном из перекрёстков улицы Восход.


«В течение дня на пересечениях улиц Восход и Зыряновская ведутся работы по переносу кабеля. Светофор будет отключен», — рассказали в специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении (СМЭУ). Специалисты отметили, что сейчас бригада рабочих уже отправилась на перекрёсток.


Кроме того, с 11:00 до 14:00  на площади Кирова со стороны улицы Громова на пешеходном переходе не будет работать светофор  — его будут ремонтировать.


Также в СМЭУ рассказали, что на улице Перевозчикова рядом с площадью Калинина на пешеходном переходе, который раньше был нерегулируемым, начал работать новый светодиодный светофор с обратным отсчетом.


Вчера на три часа отключали светофоры на перекрёстке Красного проспекта и улицы Георгия Колонды в Заельцовском районе

Прочтений: 3081
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (32)32
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено