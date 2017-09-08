После холодных выходных в Новосибирск придёт потепление с грозами

В ближайшие дни в Новосибирск вернётся тепло 
В ближайшие дни в Новосибирск вернётся тепло 

В выходные в Новосибирске и области сохранится дождливая погода, а в начале следующей недели придёт потепление. 


«Небольшие осадки пройдут в ночь на субботу, 9 сентября, по востоку области, а затем прекратятся. Но днём 10 сентября к нам начнёт приближаться следующий циклон и связанные с ним тёплые фронта, поэтому по территории области ожидаются небольшие грозовые дожди. В воскресенье в городе тоже вероятен дождь. В понедельник, 11 сентября, будет облачная погода с преобладанием грозовых дождей на большей части территории области. Порывы ветров будут до 15 м/с», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.


Температура воздуха в ночь на 9 и 10 сентября будет по-прежнему низкой — от 1 до 7 градусов тепла, местами заморозки до –3 градусов. 


Днём 9 сентября воздух прогреется до +12...+17 градусов тепла, а 10 сентября будет +14...+19 градусов. 


В ночь на понедельник, 11 сентября, столбик термометра покажет +4...+9 градусов, днём будет до +16...+21 градуса. 


Синоптик уточнила, что теплые воздушные массы придут в Новосибирскую область из районов южного Урала и Казахстана. 


По данным сайта Западно-Сибирского Гидрометцентра, в Новосибирске сегодня днём будет переменная облачность, временами небольшой дождь, ветер северный 4–9 м/с. Столбик термометра поднимется до +11…+13 градусов. 


Ранее синоптики рассказали, что в целом сентябрь в Новосибирске не будет жарким. Самой тёплой станет вторая декада: именно в это время в регион придёт бабье лето. Количество осадков тоже будет в пределах нормы.  

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