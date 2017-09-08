Водитель «Жигулей» вылетел на «встречку» и сбежал с места аварии

Машины столкнулись лоб в лоб

В Дзержинском районе ВАЗ-2106 не поделил дорогу с Subaru Impreza — пассажирка японского седана получила ушибы и сотрясение головного мозга.





Авария случилась накануне, 7 сентября, в 20:30 на улице Докучаева в частном секторе. Водитель «Жигулей» ехал со стороны улицы Коминтерна в сторону улицы Огинского. У дома № 40 он выехал на встречную полосу и столкнулся с Subaru Impreza.





«Водитель ВАЗа покинул место аварии. Его машину поместили на спецстоянку. Сейчас инспекторы будут искать этого водителя и выяснять обстоятельства происшествия», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ представитель отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.







В этом ДТП пострадала только 18-летняя пассажирка иномарки. Врачи увезли девушку в больницу с ушибами и подозрением на сотрясение головного мозга.





Лобовые столкновения на дорогах Новосибирска случаются время от времени. Подобная авария произошла и в конце августа. Тогда на улице Толмачёвская Nissan Cefiro лоб в лоб столкнулся с Toyota Windom. В обеих машинах сработали подушки безопасности, водители отказались от помощи врачей.