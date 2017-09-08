Ростовская авиакомпания запускает рейсы в Новосибирск по низким тарифам

Новосибирцы смогут совершить

Ростовская авиакомпания «Азимут» объявила о запуске рейсов в Новосибирск по низким тарифам.





Перевозчик будет выполнять рейсы в Новосибирск из Ростова-на-Дону осенью и зимой, точная дата пока не названа.





«Азимут» уже начал продавать билеты на рейсы по двум направлениям: Москва – Ростов-на-Дону и Москва – Омск. Полеты начнутся 21 сентября и будут выполняться раз в сутки. Самый дешевый билет до Ростова-на-Дону и обратно стоит 888 рублей в одну сторону, но доступны такие не во все дни, на пятницу и понедельник минимальная цена билета – 1980 рублей, сообщила пресс-служба авиакомпании вчера, 7 сентября.







«"Азимут" не планирует быть лоукостером, билеты по низким ценам – это часть кампании по привлечению пассажиров», — рассказал «Ведомостям» председатель совета директоров и совладелец авиакомпании Павел Удод.





«Азимут» будет базовым перевозчиком строящегося в Ростовской области нового аэропорта Платов. В парке авиакомпании числятся четыре самолёта Sukhoi Super Jet-100.





Сейчас минимальная цена билета из Ростова-на-Дону в Новосибирск на 23 октября — 8 тысяч 868 рублей. Рейс выполняет лоукостер «Победа».





На прошлой неделе также стало известно о запуске прямых рейсов из новосибирского аэропорта Толмачёво в Караганду. Авиакомпания S7 продает билеты за 10 тысяч рублей.