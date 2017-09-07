Рассекречен салон недорогой версии кроссоверной LADA Vesta

АВТОВАЗ распространил информацию об оснащении и цветах новых универсалов LADA Vesta SW и Vesta SW Cross. По данным производителя, на машинах будут стоять бензиновые 106- и 122-сильные моторы объёмом 1,6 и 1,8 литра. Трансмиссия — «механика» или «робот».


«Автомобили представлены в десяти вариантах окраса кузова: "Ледниковый", "Сердолик", "Ангкор", "Карфаген", "Блюз", "Фантом", "Плутон", "Чёрная жемчужина", "Платина" и "Марс". Последний вариант доступен только для кросс-версии», — рассказали в пресс-службе производителя.


Показаны и новые снимки машины и её салона, можно увидеть серый интерьер с некими вставками под дерево для стандартных комплектаций Vesta. Ранее показывали только дорогой салон с оранжевыми вставками.


Рассекречен салон недорогой версии кроссоверной LADA Vesta (фото)


Рассекречен салон недорогой версии кроссоверной LADA Vesta (фото)


Рассекречен салон недорогой версии кроссоверной LADA Vesta (фото)


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