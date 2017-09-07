Приставы добрались до должника по геотегам в Instagram

Нарушитель скорости часто ставил геотеги на свои фото в соцсетях — это помогло приставам его найти

Новосибирские приставы нашли по геотегам в Instagram молодого человека, который не платил штрафы за превышение скорости.





21-летний молодой человек постоянно нарушал скоростной режим в районе Бугринского моста, но штрафы за это не платил. В итоге его долг превысил 10 тысяч рублей — об этом в пресс-службе судебных приставов по НСО рассказали сегодня, 7 сентября.







«Прописанный в Искитимском районе Новосибирской области мужчина поддерживал в социальных сетях имидж эдакого "плохиша", регулярно выкладывая свежие фотографии в компании друзей или за рулём своего автомобиля», — описали приставы.







Водитель рассчитывал, что его не найдут, так как он не жил там, где был зарегистрирован. Кроме того, он рассчитывал, что по его долгам выйдет срок давности. Об этом он после рассказывал на приеме у приставов.







«Надежды не оправдались, "плохого парня" разыскали, несмотря на то, что он не проживал по месту прописки. Геолокация с отметками мест, где должник проводит своё время, помогли судебному приставу-исполнителю встретиться с гражданином. Авторитет неплательщика был подорван, так как беседа состоялась как раз в тот момент, когда должник бахвалился перед группкой девушек своими дорожными подвигами», — рассказали в пресс-службе.





После этого приставы еще раз общались с молодым человеком и уверили его, что через суд запретят управлять автомобилем. Вскоре должник оплатил все штрафы.





В августе приставы рассказывали о том, как вычислили должника по селфи в «Одноклассниках»