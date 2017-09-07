Раскрашенный город: на Новосибирск спустился фиолетовый закат
Вечером 7 сентября над Новосибирском протянулась двойная радуга, а затем небо стало менять цвет от светло-розового до темно-фиолетового.
Примерно в половину седьмого из-за туч, которые сегодня весь день скрывали небо, показались лучи солнца. Затем над городом показалась радуга — в некоторых частях города жители видели даже двойную радугу, а после этого цвет неба начал меняться.
Читатели поделились с НГС своими фотографиями — особенно их впечатлила радуга.
А кто-то запечатлел сверкающий закат.
Кроме того, множество фотографий новосибирцы оставили в соцсетях.
В последний день лета 2017 года НГС.НОВОСТИ выпускали материал, посвященный огненному закату в разных городах России.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова (1-3), читателей НГС (4, 6, 7), Марии Шевлягиной (5), instagram.com (8,9,10)