Раскрашенный город: на Новосибирск спустился фиолетовый закат

Вечером 7 сентября над Новосибирском протянулась двойная радуга, а затем небо стало менять цвет от светло-розового до темно-фиолетового.


Небо над Новосибирском 7 сентября
Небо над Новосибирском 7 сентября


Примерно в половину седьмого из-за туч, которые сегодня весь день скрывали небо, показались лучи солнца. Затем над городом показалась радуга — в некоторых частях города жители видели даже двойную радугу, а после этого цвет неба начал меняться.


Радуга над площадью Ленина
Радуга над площадью Ленина


Последние лучи солнца 7 сентября
Последние лучи солнца 7 сентября


Читатели поделились с НГС своими фотографиями — особенно их впечатлила радуга.


Двойная радуга над Новосибирском
Двойная радуга над Новосибирском


Фото из микрорайона «Матрёшкин двор»
Фото из микрорайона «Матрёшкин двор»


Снято на Выборной
Снято на Выборной



А кто-то запечатлел сверкающий закат.


Улица Волочаевская
Улица Волочаевская


Кроме того, множество фотографий новосибирцы оставили в соцсетях.



Волшебный закат в городе N 🔝🌆✨

Публикация от ▪️Anna Alyunova▪️ (@anna_alyunova)


😍😍😍#закат#новосибирск#осень#город

Публикация от Закаты и рассветы🌆🌃 (@zakatiki_rassvetiki)


В последний день лета 2017 года НГС.НОВОСТИ выпускали материал, посвященный огненному закату в разных городах России.

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