Раскрашенный город: на Новосибирск спустился фиолетовый закат

Вечером 7 сентября над Новосибирском протянулась двойная радуга, а затем небо стало менять цвет от светло-розового до темно-фиолетового.





Небо над Новосибирском 7 сентября





Примерно в половину седьмого из-за туч, которые сегодня весь день скрывали небо, показались лучи солнца. Затем над городом показалась радуга — в некоторых частях города жители видели даже двойную радугу, а после этого цвет неба начал меняться.





Радуга над площадью Ленина





Последние лучи солнца 7 сентября





Читатели поделились с НГС своими фотографиями — особенно их впечатлила радуга.





Двойная радуга над Новосибирском





Фото из микрорайона «Матрёшкин двор»





Снято на Выборной









А кто-то запечатлел сверкающий закат.





Улица Волочаевская





Кроме того, множество фотографий новосибирцы оставили в соцсетях.









Волшебный закат в городе N 🔝🌆✨ Публикация от ▪️Anna Alyunova▪️ (@anna_alyunova) Сен 7 2017 в 6:31 PDT





😍😍😍#закат#новосибирск#осень#город Публикация от Закаты и рассветы🌆🌃 (@zakatiki_rassvetiki) Сен 7 2017 в 6:30 PDT





В последний день лета 2017 года НГС.НОВОСТИ выпускали материал, посвященный огненному закату в разных городах России.