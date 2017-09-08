По офисам новосибирцев начали ходить лжесотрудники Пенсионного фонда

Лжесотрудники ходят по офисам и домам и предлагают перевести накопительную часть пенсии в негосударственный пенсионный фонд
Лжесотрудники ходят по офисам и домам и предлагают перевести накопительную часть пенсии в негосударственный пенсионный фонд

В Новосибирске активизировались мошенники, которые выдают себя за сотрудников Пенсионного фонда РФ. Они ходят по офисам и предлагают перевести накопительную часть пенсии в негосударственный пенсионный фонд. 


«Под предлогом этого лжепредставители пенсионного фонда очень настойчиво просят продемонстрировать им СНИЛС, который при просмотре фотографируют на камеру мобильного телефона. На просьбу предоставить документы показывают ламинированные карточки, не имеющие ничего общего с удостоверением установленного образца сотрудников Пенсионного фонда России», — рассказал НГС.НОВОСТИ сотрудник одной компаний города, в которую недавно наведались мошенники.


Он добавил, что визитеры очень настойчивы.


«Когда они пришли, меня в кабинете не было. К моменту, когда я вернулся, подумал, что это клиенты или чьи-то знакомые, они уже сфотографировали СНИЛС одного из наших сотрудников, переданный им для "ознакомления". Стали просить его и у меня, я отказался, попросил документы, одна из них показала какую-то смешную ламинированную карточку с именем и фамилией, что-то там еще было, я не запомнил. Также к моей знакомой приходила такая девушка точно с этими же вопросами, стучала в квартиру в многоэтажке, после того, как ей ответили нежеланием общаться, придерживала дверь, не давая ее закрыть и настаивала на диалоге. Но все равно была благополучно отправлена в известном направлении», — рассказал читатель.


В пресс-службе областного отделения ПФР НГС.НОВОСТИ подтвердили, что проблема актуальна. «Как лето, как осень — так у нас обострение. Это всегда разные представители негосударственных пенсионных фондов. Они ходят по домам, по предприятиям. Иногда показывают свои корочки, иногда — корочки представителей Пенсионного фонда», — пояснили в Пенсионном фонде РФ.


В пенсионном фонде подчеркивают, что никто из их сотрудников не устраивает обход по квартирам и офисам, а общение с мошенниками может закончиться самым непредсказуемым образом, например, потерей накоплений, как это случилось с одним из новосибирцев — его деньги увели в другой пенсионный фонд, из-за чего он лишился процентов по накоплениям.

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