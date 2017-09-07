Игра на Forex за чужие деньги обернулась для новосибирца условным сроком

В суде свою вину мужчина признал
В суде свою вину мужчина признал

Сегодня, 7 сентября, новосибирский суд вынес приговор 38-летнему мужчине, который похитил 8 млн рублей у партнёров по бизнесу — эти деньги он проиграл на Forex.


Сейчас подсудимый работает методистом в автошколе, а раньше возглавлял две фирмы — ООО «Райне» и ООО «Рейс». В 2011 году он на правах директора этих компаний заключил субагентские договоры на продажу авиабилетов с ООО «АСТЭХ-СЕРВИС» и ООО «Авиа Центр Сибирь», рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Жанна Леонова.


По условиям этих договоров, фирмы подсудимого должны были продавать авиабилеты, которые ему предоставляли «АСТЭХ-СЕРВИС» и «Авиа Центр Сибирь», и возвращать им выручку. Но в 2016 году подсудимый стал тратить эти деньги на бирже.


«Он заинтересовался игрой на электронной бирже, в связи с чем с мая 2016 года по 15 ноября 2016 года стал похищать денежные средства из кассы организаций "Райне" и "Рейс", которые перечислял на электронный счёт биржи Forex, где заключал сделки от тысячи долларов США. Таким образом он похитил денежные средства в общей сумме 8 млн 59 тысяч 489 рублей 32 копейки, принадлежащие "АСТЭХ-СЕРВИС" и "Авиа Центр Сибирь"», — пояснила Жанна Леонова.


Она уточнила, что компания «АСТЭХ-СЕРВИС» лишилась 2,3 млн рублей, а ООО «Авиа Центр Сибирь» — 5,7 млн рублей.


Октябрьский районный суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение) и приговорил его к трём годам лишения свободы условно.


«Вину по предъявленному обвинению он полностью признал и в ходе судебного следствия возместил ущерб более чем на 2,5 млн рублей. Представители потерпевших сначала заявляли гражданский иск. Но потом, когда он стал возмещать ущерб, они в ходе судебного следствия заявили: "Поскольку мы видим, что он нам возмещает ущерб не по 5 тысяч в месяц, а в приличных суммах, мы понимаем, что он раскаивается в содеянном". Поэтому на строгом наказании они не настаивали, не просили лишать его свободы реально и отказались от предъявления гражданского иска в рамках уголовного дела. Сказали, что сами решат этот вопрос», — рассказала помощник прокурора.


Приговор в законную силу не вступил.


Ещё один громкий приговор по статье «Присвоение» вынес весной 2017 года Советский районный суд Новосибирска. Он приговорил к колонии 63-летнего директора Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН Александра Еманова.

Прочтений: 1845
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено