Игра на Forex за чужие деньги обернулась для новосибирца условным сроком

В суде свою вину мужчина признал

Сегодня, 7 сентября, новосибирский суд вынес приговор 38-летнему мужчине, который похитил 8 млн рублей у партнёров по бизнесу — эти деньги он проиграл на Forex.





Сейчас подсудимый работает методистом в автошколе, а раньше возглавлял две фирмы — ООО «Райне» и ООО «Рейс». В 2011 году он на правах директора этих компаний заключил субагентские договоры на продажу авиабилетов с ООО «АСТЭХ-СЕРВИС» и ООО «Авиа Центр Сибирь», рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Жанна Леонова.







По условиям этих договоров, фирмы подсудимого должны были продавать авиабилеты, которые ему предоставляли «АСТЭХ-СЕРВИС» и «Авиа Центр Сибирь», и возвращать им выручку. Но в 2016 году подсудимый стал тратить эти деньги на бирже.







«Он заинтересовался игрой на электронной бирже, в связи с чем с мая 2016 года по 15 ноября 2016 года стал похищать денежные средства из кассы организаций "Райне" и "Рейс", которые перечислял на электронный счёт биржи Forex, где заключал сделки от тысячи долларов США. Таким образом он похитил денежные средства в общей сумме 8 млн 59 тысяч 489 рублей 32 копейки, принадлежащие "АСТЭХ-СЕРВИС" и "Авиа Центр Сибирь"», — пояснила Жанна Леонова.





Она уточнила, что компания «АСТЭХ-СЕРВИС» лишилась 2,3 млн рублей, а ООО «Авиа Центр Сибирь» — 5,7 млн рублей.







Октябрьский районный суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение) и приговорил его к трём годам лишения свободы условно.







«Вину по предъявленному обвинению он полностью признал и в ходе судебного следствия возместил ущерб более чем на 2,5 млн рублей. Представители потерпевших сначала заявляли гражданский иск. Но потом, когда он стал возмещать ущерб, они в ходе судебного следствия заявили: "Поскольку мы видим, что он нам возмещает ущерб не по 5 тысяч в месяц, а в приличных суммах, мы понимаем, что он раскаивается в содеянном". Поэтому на строгом наказании они не настаивали, не просили лишать его свободы реально и отказались от предъявления гражданского иска в рамках уголовного дела. Сказали, что сами решат этот вопрос», — рассказала помощник прокурора.







Приговор в законную силу не вступил.





Ещё один громкий приговор по статье «Присвоение» вынес весной 2017 года Советский районный суд Новосибирска. Он приговорил к колонии 63-летнего директора Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН Александра Еманова.