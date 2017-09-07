Новосибирцы сфотографировали самую мощную вспышку на Солнце за 12 лет

Вспышка на Солнце — самая светлая область на фото

Вчера, 6 сентября, астрономы из Большого новосибирского планетария сняли вспышку на Солнце — это была самая мощная вспышка за последние 12 лет.





Авторами фотографий стали новосибирцы Андрей Никифоров и Олег Кашин.







«Сейчас на Солнце очень активные группы пятен, их достаточно много, и мы об этом знали. У нас сейчас в планетарии программа "Открытый телескоп". При наличии ясной погоды мы до 16:00 показываем всем желающим бесплатно Солнце в специальный прибор Coronado: там больше видно, чем в обычный телескоп с фильтром. В него можно разглядеть не только пятна, но и протуберанцы (облака плазмы). Время наблюдения закончилось, но мы еще наблюдали: на наших глазах появилась вспышка, начала разгораться. С помощью обыкновенного телефона с фотокамерой удалось сфотографировать вспышку — других приспособлений, способных через данный прибор сфотографировать, к сожалению, не было», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ методист-экскурсовод Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.





После этого астрономы узнали, что это была самая мощная вспышка на Солнце за последние 12 лет, — на фотографии это светлая область на розовом фоне. Также рядом можно увидеть пятна, от которых она возникла.







«Если бы вспышка была ближе к центру Солнца, тогда можно было бы ожидать сильных магнитных бурь. Для наблюдателей, если вспышка или пятно по центру, значит, что она смотрит на нас; если же вспышка произошла практически на краю Солнца, значит, довольно далеко», — объяснил Никифоров.







Астрономы сняли вспышку на телефон через прибор Coronado





Перед этим Андрей Никифоров вместе со своим коллегой Ильёй Орловым сделал другой снимок Солнца — вспышки в центре звезды говорили о высокой вероятности геомагнитной бури.