Новосибирцы сфотографировали самую мощную вспышку на Солнце за 12 лет

Вспышка на Солнце  — самая светлая область на фото
Вспышка на Солнце  — самая светлая область на фото

Вчера, 6 сентября, астрономы из Большого новосибирского планетария сняли вспышку на Солнце — это была самая мощная вспышка за последние 12 лет.


Авторами фотографий стали новосибирцы Андрей Никифоров и Олег Кашин.


«Сейчас на Солнце очень активные группы пятен, их достаточно много, и мы об этом знали. У нас сейчас в планетарии программа "Открытый телескоп". При наличии ясной погоды мы до 16:00 показываем всем желающим бесплатно Солнце в специальный прибор Coronado: там больше видно, чем в обычный телескоп с фильтром. В него можно разглядеть не только пятна, но и протуберанцы (облака плазмы). Время наблюдения закончилось, но мы еще наблюдали: на наших глазах появилась вспышка, начала разгораться. С помощью обыкновенного телефона с фотокамерой удалось сфотографировать вспышку — других приспособлений, способных через данный прибор сфотографировать, к сожалению, не было», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ методист-экскурсовод Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.


После этого астрономы узнали, что это была самая мощная вспышка на Солнце за последние 12 лет, — на фотографии это светлая область на розовом фоне. Также рядом можно увидеть пятна, от которых она возникла.


«Если бы вспышка была ближе к центру Солнца, тогда можно было бы ожидать сильных магнитных бурь. Для наблюдателей, если вспышка или пятно по центру, значит, что она смотрит на нас; если же вспышка произошла практически на краю Солнца, значит, довольно далеко», — объяснил Никифоров.


Астрономы сняли вспышку на  телефон через прибор Coronado
Астрономы сняли вспышку на  телефон через прибор Coronado


Перед этим Андрей Никифоров вместе со своим коллегой Ильёй Орловым сделал другой снимок Солнца — вспышки в центре звезды говорили о высокой вероятности геомагнитной бури.

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