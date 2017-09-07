Оперный театр открыл сезон комедией с фривольными костюмами и «Кадиллаком» на сцене

Сегодня, 7 августа, Новосибирский театр оперы и балета открыл 73-й сезон премьерой комической оперы «Любовный напиток». Итальянский композитор Гаэтано Доницетти написал это произведение почти два века назад, но в НОВАТе его заметно осовременили.







В оперу XIX века добавили костюмы в стиле пин-ап





«Мы хотим представить спектакль как синтез вокала, драмы и хореографии, характерный для американского мюзикла, в сочетании с романтикой и юмором старого итальянского кино», — цитирует пресс-служба театра режиссёра постановки и директора НОВАТа Вячеслава Стародубцева. Он называет премьеру «оперной дегустацией» и утверждает, что полномасштабной комической оперы в репертуаре театра не было больше десяти лет.





Когда не поют, герои комедии говорят на русском языке





Ещё одна интересная особенность спектакля в том, что Стародубцев заменил итальянские речитативы диалогами на русском языке. «На такой [большой] сцене речитативы просто "потеряются" акустически и интерес публики к действию упадёт», — объясняет необходимость этого хода на сайте театра музыкальный руководитель постановки Дмитрий Юровский.







Режиссер увидел в сюжете произведения маркеры эпохи потребления





«Любовный напиток» — это история влюблённого Неморино, которого мошенник Дулькамаре убедил в необычных свойствах обыкновенного вина. В НОВАТе провели аналогию с эпохой тотального потребления, где любой продукт могут рекламировать как волшебное средство. Из-за этого в спектакле много световых эффектов, неоново-рекламных мотивов и примет современной массовой культуры.







На этот раз автомобиль на сцене настоящий — автобус для оперы «Паяцы» делали мастера театра







«В названии оперы "Любовный напиток", в её сюжете и в самой музыке присутствует некий налет фривольности, отчего в костюмы захотелось добавить некоторую долю сексуальности и легкомыслия, — цитирует пресс-служба НОВАТа художника по костюмам Жанну Усачёву. — Мне представляется, что это лучше всего отражает американская стилистика пин-ап, приправленная долей иронии и гротеска».







НОВАТ заказал костюмы для спектакля на сайте госзакупок за 7,5 млн рублей





Ещё одна «фишка» спектакля — настоящий «Кадиллак» на сцене. Какого он года выпуска и где его удалось найти, в пресс-службе театра за время подготовки материала ответить не смогли. Известно только, что театр автомобиль не покупал.







За час до премьеры на сайте НОВАТа оставались в продаже билеты за 400, 600 и 800 рублей. Второй показ спектакля состоится уже завтра, 8 сентября, тоже в 19:00. В продаже есть билеты за 400, 500, 600 и 1000 рублей.







В конце лета НГС.НОВОСТИ писали, что театр заказал костюмы для оперы «Любовный напиток» за 7,5 млн рублей. По информации сайта госзакупок, сделка состоялась: поставил наряды новосибирский «Модный дом Елены Олейник».