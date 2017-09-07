Коллапс на дорогах: Новосибирск встал в 10-балльных пробках

Таких мощных пробок в городе не было с середины лета

Вечером 7 сентября на дорогах Новосибирска возникли огромные заторы — сервис Яндекс.Пробки оценил их в максимальные 10 баллов.







Самые серьёзные пробки скопились на правом берегу. Сильно загружены Красный проспект, улицы Большевистская, Железнодорожная, Гоголя, Нарымская, Жуковского, Богдана Хмельницкого. На некоторых участках скорость упала до 3 км/ч. В одну сплошную пробку превратилась улица Дуси Ковальчук. Ситуацию осложнили ДТП на Гусинобродском шоссе, Владимировской, Богаткова, Дуси Ковальчук, Семьи Шамшиных, Ипподромской.





На левом берегу пробок значительно меньше. В красный цвет окрашены отдельные отрезки улиц Ватутина, Большой, Петухова, 2-й Станционной, Толмачёвского шоссе. На картах Яндекса отмечены два ДТП на улице Ватутина, вблизи «МЕГИ», и одно на развязке Бугринского моста.







Особенно загружен правый берег





Последний раз такие же мощные пробки отмечались в Новосибирске в середине июля: тогда, как и сегодня, заторы начали образовываться после дождя.