Коллапс на дорогах: Новосибирск встал в 10-балльных пробках

Таких мощных пробок в городе не было с середины лета 
Таких мощных пробок в городе не было с середины лета 

Вечером 7 сентября на дорогах Новосибирска возникли огромные заторы — сервис Яндекс.Пробки оценил их в максимальные 10 баллов.


Самые серьёзные пробки скопились на правом берегу. Сильно загружены Красный проспект, улицы Большевистская, Железнодорожная, Гоголя, Нарымская, Жуковского, Богдана Хмельницкого. На некоторых участках скорость упала до 3 км/ч. В одну сплошную пробку превратилась улица Дуси Ковальчук. Ситуацию осложнили ДТП на Гусинобродском шоссе, Владимировской, Богаткова, Дуси Ковальчук, Семьи Шамшиных, Ипподромской. 


На левом берегу пробок значительно меньше. В красный цвет окрашены отдельные отрезки улиц Ватутина, Большой, Петухова, 2-й Станционной, Толмачёвского шоссе. На картах Яндекса отмечены два ДТП на улице Ватутина, вблизи «МЕГИ», и одно на развязке Бугринского моста.


Особенно загружен правый берег 
Особенно загружен правый берег 


Последний раз такие же мощные пробки отмечались в Новосибирске в середине июля: тогда, как и сегодня, заторы начали образовываться после дождя.

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