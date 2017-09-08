Развод и кот в морозилке: новосибирец обвинил бывшую жену в убийстве питомца

Виталий и его умерший кот Бося

Новосибирец пожаловался в полицию на бывшую гражданскую жену, которая, как он утверждает, отравила его породистого кота Бостона. Женщина заверяет, что кота не травила.







Эта история началась в конце июля, когда на даче у родителей новосибирца Виталия Виноградова умер его кот-ориентал. По словам Виталия, когда-то Бося жил вместе с ним, но после того как его подруга забеременела и не захотела видеть в доме кота, он был вынужден отдать любимца своим родителям. «Последние два года он уже жил с ними, в нашем доме он не появлялся вообще, зимой он жил у родителей в квартире, а в летний период на даче», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Виталий Виноградов.





Накануне Виталий, его гражданская жена Наталья и их годовалый сын как раз гостили на даче в садовом товариществе «Зелёный мыс-2». А когда вернулись домой, Виталию позвонил отец, который сообщил, что Бостон умер от отравления. Также отец предположил, что кота убила Наталья.





«Я приехал на дачу, увидел, что кот действительно мёртв. Отец мне пояснил, что кота вечером он кормил в доме. Пошёл, взял плошку из веранды, там немножко было остатков еды с обеда, и он ему ещё выдавил свежий пакетик [корма] в плошку и начал его кормить. Кот поел из миски, тут же начались судороги, он начал бешено носиться по комнате, упал, в судорогах затрясся. Смерть наступила мгновенно — через две минуты после того, как он принял пищу», — рассказал Виталий Виноградов.





По словам мужчины, он сначала не верил, что кот отравлен, но других объяснений случившемуся не находил. Кроме того, он вспомнил, что перед отъездом с дачи, когда он с ребёнком стал усаживаться в машину, Наталья сказала, что ей нужно заглянуть в туалет. После этого, утверждает Виталий, её не было около десяти минут. А когда он вышел из машины и снова направился в сторону дома, то увидел, что Наталья выходит из летней веранды, где стояла кошачья миска.





После смерти кота новосибирец положил его труп и миску в морозильную камеру.





«Мы заморозили его, чтобы установить причину смерти. Начал искать по городу экспертизу, где это можно сделать. Супруга, естественно, свою вину отрицала, и было принято решение свозить её на полиграф, на что она согласилась. Полиграф она не прошла, полиграф подтвердил 100 %, что она врёт о том, что не причастна к убийству кота. Но и даже после этого она отрицала, что сделала это», — рассказал Виталий Виноградов. Но позднее, утверждает новосибирец, Наталья всё-таки заявила, что «кот представлял опасность для ребёнка».







Бывшая гражданская супруга Виталия Наталья заявила корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что кота не травила.







По словам владельца Бостона, кот был неагрессивным, «очень душевным», «не царапался, не кусался и вообще никого не трогал», а Наталью боялся и убегал от неё, как только видел.







Смерть кота рассорила пару. «Она забрала ребенка, переехала к своей маме, ребенка мне не отдаёт, видеться с ним не даёт категорически ни под каким предлогом. Я вызываю полицию раз в три дня, чтобы убедиться в том, что мой ребёнок жив и здоров. С 18 августа ни разу я его не видел», — сообщил Виноградов.







Он пояснил, что ещё в начале августа подал заявление в отдел полиции на улице Оловозаводской, попросив наказать Наталью за жестокое обращение с животными (ст. 245 УК РФ). Но добиться следствия мужчине не удалось. Участковый предложил ему для начала собрать доказательства: самому сделать экспертизу, которая бы подтвердила, что кот умер от отравления, и точно определила бы яд, рассказывает Виталий.







«Я обзвонил фактически все ветклиники города, почти везде мне было отказано во вскрытии трупа кота. Нашёл одну-единственную клинику в Заельцовском районе, где был аккредитованный специалист по этому вопросу», — пояснил мужчина.







Как следует из протокола патологоанатомического вскрытия (копия документа есть в редакции НГС.НОВОСТИ), кот умер от остановки дыхания, которая была вызвана острой интоксикацией.





Чтобы выяснить, какие именно яды были в организме умершего кота, нужна ещё одна дорогостоящая экспертиза, пояснил новосибирец.







В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что полиция отказала мужчине в возбуждении уголовного дела. «Материалы находятся в прокуратуре на утверждении», — уточнили в областной полиции.







Но владельцы погибшего кота не сдались и решили зайти с другой стороны: на этой неделе отец Виталия написал в полицию заявление о том, что Наталья покушалась на его жизнь. «Кота он кормит из плошки. Плошку моет в бочке. В этой же бочке, бывает, потом моет руки. И если этот яд действительно какой-то очень мощный, то могло произойти и его отравление, так скажем, по случайности. Если менты не знают, как разобраться с котом, с экспертизой, то давим сейчас на то, чтобы они сделали экспертизу яда по плошке, из которой ел кот», — пояснил Виталий Виноградов.







Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, полиция действительно приняла заявление от Виноградова-старшего. «По заявлению, поступившему 4 сентября, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — пояснили в областной полиции.





В Новосибирской области полиция нередко возбуждает уголовные дела о жестоком обращении с животными, которые в итоге доходят до суда. Например, 14 июня суд в Оби вынес приговор 18-летнему парню, который жестоко расправился с котёнком.