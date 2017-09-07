Фото: последствия разрушительного взрыва газа в двухэтажке

Новосибирские спасатели закончили разбирать завалы в доме на улице Сеченова, 15 после взрыва газа — за работой служб наблюдал фотограф НГС.НОВОСТИ.


Взрывом выбило окно квартиры на первом этаже
Взрывом выбило окно квартиры на первом этаже


«В некоторых квартирах обвалилась стены, потолки. Жителей на сутки заселяют в 77-ю школу, в спортзал. 8 квартир в этом доме», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ житель одного из соседних домов в переписке в соцсети «ВКонтакте».


Оперативные службы на месте происшествия
Оперативные службы на месте происшествия


В пресс-службе областного управления МЧС уточнили, что всего в доме на Сеченова, 15 живут 23 человека, в том числе 8 детей.


«Спасатели после взрыва осмотрели конструкции. Конструкции, которые могли упасть, демонтированы были. На месте оставались сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) — для того чтобы сопровождать граждан, которые прибывают, были на работе. Сопровождают, чтобы они могли забрать документы, вещи. На месте развернут пункт временного размещения на базе автобуса», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков. Он также подтвердил, что в местной школе для жильцов дома выделили места для ночлега.


В некоторых квартирах из-за взрыва обвалились потолки
В некоторых квартирах из-за взрыва обвалились потолки


Вызов на место спасатели получили после 13 часов дня, всего там работали 48 человек и 14 машин. Из дома эвакуировали 14 человек, из них трое детей. По предварительной информации, в доме разгерметизировался газовый баллон, а после случился взрыв. По оперативным данным, в одной квартире разрушились перегородки между комнатами, также сломались двери в четырех квартирах. Двух женщин осмотрели врачи «скорой помощи»: одна отказалась от госпитализации, другую увезли в больницу.


Жителей дома хотят отправить на ночлег в школу № 77
Жителей дома хотят отправить на ночлег в школу № 77


По информации заместителя начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы Константина Максимова, у пострадавшей ушиб грудной клетки.


Также, по словам Максимова, есть ещё одна предварительная версия причин взрыва. «Предположительно, у неосторожно оставленной газовой плиты с подключенным газовым баллоном произошла утечка газа. Какое-то время газ распространялся по помещению, потом прогремел взрыв», — передают спасатели МАСС.


Спасатели МАСС, машина которых попала на фото, помогали жителям дома забирать вещи из квартир
Спасатели МАСС, машина которых попала на фото, помогали жителям дома забирать вещи из квартир


Константин Максимов уточнил, что взрыв произошел не в кухне, а в соседней комнате — после утечки газ мог накопиться там. Газовая служба забрала на экспертизу и баллон, и плиту.


Территорию вокруг дома оцепили
Территорию вокруг дома оцепили


«Произошёл хлопок, разрушения, обрушения перегородок, обрушился слой штукатурки, сдвинулись балки перекрытий межэтажных, пошли трещины в местах примыкания перекрытий к стенам. Дом так прилично тряхнуло. Со слов жильцов, дом считается аварийным, может, поэтому его так тряхнуло — двери повыносило, окна. Наша задача была: проведение разведки, оценки состояния, сопровождения жильцов», — сообщил Максимов. Возле дома сейчас осталась только полиция — она охраняет его от мародёров. 



В пресс-центре мэрии Новосибисрка сообщили, что дом признали аварийным 16 июля 2016 года. 


«Жителям шести квартир будет предоставлено жилье в маневренном фонде города по адресам: улица Дуси Ковальчук, 2 и Красный проспект, 218. Все жители получат адресную социальную помощь.

8 сентября на месте взрыва будет работать специализированная организация, которая определит, подлежит ли дом восстановлению и ремонту», — передали из пресс-центра.


В мэрии также добавили, что у госпитализированной женщины ушиб не только грудной клетки, но и головы. У другой пострадавшей, которая не поехала в больницу, — ожог кисти.

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