Фото: последствия разрушительного взрыва газа в двухэтажке

Новосибирские спасатели закончили разбирать завалы в доме на улице Сеченова, 15 после взрыва газа — за работой служб наблюдал фотограф НГС.НОВОСТИ.





Взрывом выбило окно квартиры на первом этаже





«В некоторых квартирах обвалилась стены, потолки. Жителей на сутки заселяют в 77-ю школу, в спортзал. 8 квартир в этом доме», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ житель одного из соседних домов в переписке в соцсети «ВКонтакте».





Оперативные службы на месте происшествия





В пресс-службе областного управления МЧС уточнили, что всего в доме на Сеченова, 15 живут 23 человека, в том числе 8 детей.





«Спасатели после взрыва осмотрели конструкции. Конструкции, которые могли упасть, демонтированы были. На месте оставались сотрудники Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) — для того чтобы сопровождать граждан, которые прибывают, были на работе. Сопровождают, чтобы они могли забрать документы, вещи. На месте развернут пункт временного размещения на базе автобуса», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков. Он также подтвердил, что в местной школе для жильцов дома выделили места для ночлега.





В некоторых квартирах из-за взрыва обвалились потолки





Вызов на место спасатели получили после 13 часов дня, всего там работали 48 человек и 14 машин. Из дома эвакуировали 14 человек, из них трое детей. По предварительной информации, в доме разгерметизировался газовый баллон, а после случился взрыв. По оперативным данным, в одной квартире разрушились перегородки между комнатами, также сломались двери в четырех квартирах. Двух женщин осмотрели врачи «скорой помощи»: одна отказалась от госпитализации, другую увезли в больницу.







Жителей дома хотят отправить на ночлег в школу № 77





По информации заместителя начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы Константина Максимова, у пострадавшей ушиб грудной клетки.







Также, по словам Максимова, есть ещё одна предварительная версия причин взрыва. «Предположительно, у неосторожно оставленной газовой плиты с подключенным газовым баллоном произошла утечка газа. Какое-то время газ распространялся по помещению, потом прогремел взрыв», — передают спасатели МАСС.





Спасатели МАСС, машина которых попала на фото, помогали жителям дома забирать вещи из квартир





Константин Максимов уточнил, что взрыв произошел не в кухне, а в соседней комнате — после утечки газ мог накопиться там. Газовая служба забрала на экспертизу и баллон, и плиту.







Территорию вокруг дома оцепили





«Произошёл хлопок, разрушения, обрушения перегородок, обрушился слой штукатурки, сдвинулись балки перекрытий межэтажных, пошли трещины в местах примыкания перекрытий к стенам. Дом так прилично тряхнуло. Со слов жильцов, дом считается аварийным, может, поэтому его так тряхнуло — двери повыносило, окна. Наша задача была: проведение разведки, оценки состояния, сопровождения жильцов», — сообщил Максимов. Возле дома сейчас осталась только полиция — она охраняет его от мародёров.





18:31





В пресс-центре мэрии Новосибисрка сообщили, что дом признали аварийным 16 июля 2016 года.





«Жителям шести квартир будет предоставлено жилье в маневренном фонде города по адресам: улица Дуси Ковальчук, 2 и Красный проспект, 218. Все жители получат адресную социальную помощь.



8 сентября на месте взрыва будет работать специализированная организация, которая определит, подлежит ли дом восстановлению и ремонту», — передали из пресс-центра.







В мэрии также добавили, что у госпитализированной женщины ушиб не только грудной клетки, но и головы. У другой пострадавшей, которая не поехала в больницу, — ожог кисти.