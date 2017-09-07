На станции «Площадь Ленина» встали поезда: на рельсах оказался мужчина

Инцидент произошёл на станции «Площадь Ленина»

На станции метро «Площадь Ленина» под поезд едва не попал мужчина — он остался жив.





Очевидцы в соцсетях сообщают, что пострадавший спрыгнул на рельсы и пошёл навстречу приближающемуся поезду. Состав успели остановить. Вход на станцию временно закрыт.





НГС.НОВОСТИ выясняют обстоятельства происшествия.





15:52

Как сообщили в метрополитене, инцидент произошел в 15:15. Мужчина около 30 лет прыгнул на первый путь станции «Площадь Ленина» (в направлении «Площади Маркса») и побежал навстречу поезду. «Машинист применил экстренное торможение. Поезд остановился, но человек побежал дальше, внутрь тоннеля», — уточнили в метро. Напряжение сразу же отключили. Сотрудники метрополитена и полицейские побежали за ним, однако мужчина спрятался под поезд. В итоге его удалось вытащить, сейчас он находится в полиции. В 15:30 поезда пошли по расписанию.







16:04

«Я приехал на станцию, было большое скопление народа. Поезд вышел [из туннеля] не полностью. Стояло много людей. Они сказали, что человек спрыгнул на рельсы и пошёл в сторону поезда. Его искали не меньше десяти минут. Его нашли и забрали в полицию», — рассказал очевидец корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте».





